Прядкин направил письмо врио главы Дагестана в связи с финансовыми проблемами «Анжи»
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент Российской
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент Российской
Дагестанский клуб испытывает финансовые проблемы — долги «Анжи» составляют более 200 млн рублей. В настоящее время махачкалинцы выступают в первенстве РПЛ, где с тремя очками занимают 11-е место после трех туров.
«У меня должна была состояться встреча по “Анжи”. Скажу так, что ситуация сейчас не совсем нормальная. Я направил письмо главе Дагестана, без поддержки региона будет сложно существовать такому клубу. Также я постоянно на связи с генеральным директором Олегом Флегонтовым, “Анжи” — частный клуб, поэтому такая работа должна проводиться регулярно», — сказал Прядкин.
«Анжи» по итогам чемпионата России прошлого сезона вылетел в Футбольную национальную лигу после поражения в стыковых матчах от красноярского «Енисея» (0:3, 4:3). Однако клуб остался в числе участников РПЛ после невыдачи лицензии пермскому «Амкару».
«На данный момент опасений за
Ближайший матч РПЛ «Анжи» проведет 17 августа на своем поле против «Оренбурга».