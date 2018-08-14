Прядкин направил письмо врио главы Дагестана в связи с финансовыми проблемами «Анжи»

Источник: РИА "Новости"

Дагестанский клуб испытывает финансовые проблемы — долги «Анжи» составляют более 200 млн рублей. В настоящее время махачкалинцы выступают в первенстве РПЛ, где с тремя очками занимают 11-е место после трех туров.

«У меня должна была состояться встреча по “Анжи”. Скажу так, что ситуация сейчас не совсем нормальная. Я направил письмо главе Дагестана, без поддержки региона будет сложно существовать такому клубу. Также я постоянно на связи с генеральным директором Олегом Флегонтовым, “Анжи” — частный клуб, поэтому такая работа должна проводиться регулярно», — сказал Прядкин.

«Анжи» по итогам чемпионата России прошлого сезона вылетел в Футбольную национальную лигу после поражения в стыковых матчах от красноярского «Енисея» (0:3, 4:3). Однако клуб остался в числе участников РПЛ после невыдачи лицензии пермскому «Амкару».

«На данный момент опасений за какое-то экстраординарное развитие событий нет. Перед началом сезона все клубы проходили лицензирование, я говорил с представителями Российского футбольного союза, и финансовых опасений перед стартом сезона не было», — добавил Прядкин.