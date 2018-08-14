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15:17 (мск), источник: ТАСС

Прядкин направил письмо врио главы Дагестана в связи с финансовыми проблемами «Анжи»

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин отправил письмо временно исполняющему обязанности главы Дагестана Владимиру Васильеву в связи с тяжелым финансовым положением махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Об этом Прядкин сообщил журналистам.

Источник: РИА "Новости"

Дагестанский клуб испытывает финансовые проблемы — долги «Анжи» составляют более 200 млн рублей. В настоящее время махачкалинцы выступают в первенстве РПЛ, где с тремя очками занимают 11-е место после трех туров.

«У меня должна была состояться встреча по “Анжи”. Скажу так, что ситуация сейчас не совсем нормальная. Я направил письмо главе Дагестана, без поддержки региона будет сложно существовать такому клубу. Также я постоянно на связи с генеральным директором Олегом Флегонтовым, “Анжи” — частный клуб, поэтому такая работа должна проводиться регулярно», — сказал Прядкин.

«Анжи» по итогам чемпионата России прошлого сезона вылетел в Футбольную национальную лигу после поражения в стыковых матчах от красноярского «Енисея» (0:3, 4:3). Однако клуб остался в числе участников РПЛ после невыдачи лицензии пермскому «Амкару».

«На данный момент опасений за какое-то экстраординарное развитие событий нет. Перед началом сезона все клубы проходили лицензирование, я говорил с представителями Российского футбольного союза, и финансовых опасений перед стартом сезона не было», — добавил Прядкин.

Ближайший матч РПЛ «Анжи» проведет 17 августа на своем поле против «Оренбурга».

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