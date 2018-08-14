Клубы РПЛ проведут выставочные матчи с командами из Катара и Китая
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Представители оргкомитета чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре и Китайской футбольной ассоциации (CFA) ведут переговоры с Российской
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Представители оргкомитета чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре и Китайской футбольной ассоциации (CFA) ведут переговоры с Российской
«Катар уже предложил РПЛ провести выставочные матчи. Мы встречались с главой их лиги и плодотворно обсудили этот вопрос. Также у нас были разговоры с Китаем, у нас была их делегация из 30 человек во главе с
Глава РПЛ заверил, что выставочные матчи точно состоятся, несмотря на ряд нюансов, которые требуют решения.
«Сейчас у нас будет технический совет Союза европейских футбольных ассоциаций, вопрос стоит в календаре. Могу сказать, что такие выставочные матчи точно состоятся. Будем обсуждать этот момент, возможно, во время ближайшей паузы (на игры национальных сборных — прим. ТАСС) решим этот вопрос», — добавил Прядкин.
Чемпионата мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах страны.