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15:22 (мск), источник: ТАСС

Клубы РПЛ проведут выставочные матчи с командами из Катара и Китая

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Представители оргкомитета чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре и Китайской футбольной ассоциации (CFA) ведут переговоры с Российской премьер-лигой (РПЛ) о проведении выставочных матчей между клубами из данных стран. После согласования некоторых вопросов такие игры точно состоятся, сообщил журналистам глава РПЛ Сергей Прядкин.

«Катар уже предложил РПЛ провести выставочные матчи. Мы встречались с главой их лиги и плодотворно обсудили этот вопрос. Также у нас были разговоры с Китаем, у нас была их делегация из 30 человек во главе с вице-президентом ассоциации, и они также заинтересованы в приглашении наших клубов», — сказал Прядкин.

Глава РПЛ заверил, что выставочные матчи точно состоятся, несмотря на ряд нюансов, которые требуют решения.

«Сейчас у нас будет технический совет Союза европейских футбольных ассоциаций, вопрос стоит в календаре. Могу сказать, что такие выставочные матчи точно состоятся. Будем обсуждать этот момент, возможно, во время ближайшей паузы (на игры национальных сборных — прим. ТАСС) решим этот вопрос», — добавил Прядкин.

Чемпионата мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах страны.

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