Клубы РПЛ проведут выставочные матчи с командами из Катара и Китая

«Катар уже предложил РПЛ провести выставочные матчи. Мы встречались с главой их лиги и плодотворно обсудили этот вопрос. Также у нас были разговоры с Китаем, у нас была их делегация из 30 человек во главе с вице-президентом ассоциации, и они также заинтересованы в приглашении наших клубов», — сказал Прядкин.