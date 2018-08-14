СМИ: Дриусси попросил «Зенит» продать его. На игрока претендует «Сампдория»

Отмечается, что «Сампдория» уже ведет переговоры с «Зенитом» по переходу игрока. Альтернативным вариантом для итальянского клуба является Димитри Оберлин из «Базеля».

Дриусси перешел в «Зенит» летом прошлого года из «Ривер Плейта» за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок провел за сине-бело-голубых три матча и не отметился результативными действиями.