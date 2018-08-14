СМИ: Дриусси попросил «Зенит» продать его. На игрока претендует «Сампдория»
Форвард «Зенита’Себастьян Дриусси твердо намерен сменить клуб в текущеее трансферное окно, утверждает Tuttomercatoweb.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Форвард «Зенита’Себастьян Дриусси твердо намерен сменить клуб в текущеее трансферное окно, утверждает Tuttomercatoweb.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, 22-летний аргентинец попросил выставить его на трансфер.
Отмечается, что «Сампдория» уже ведет переговоры с «Зенитом» по переходу игрока. Альтернативным вариантом для итальянского клуба является Димитри Оберлин из «Базеля».
Дриусси перешел в «Зенит» летом прошлого года из «Ривер Плейта» за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок провел за