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15:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Дриусси попросил «Зенит» продать его. На игрока претендует «Сампдория»

Форвард «Зенита’Себастьян Дриусси твердо намерен сменить клуб в текущеее трансферное окно, утверждает Tuttomercatoweb.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Источник: Спорт-Экспресс

По данным источника, 22-летний аргентинец попросил выставить его на трансфер.

Отмечается, что «Сампдория» уже ведет переговоры с «Зенитом» по переходу игрока. Альтернативным вариантом для итальянского клуба является Димитри Оберлин из «Базеля».

Дриусси перешел в «Зенит» летом прошлого года из «Ривер Плейта» за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок провел за сине-бело-голубых три матча и не отметился результативными действиями.

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