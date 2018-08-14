ВФСО «Динамо» подаст апелляцию на решение суда по делу футболиста Ташаева

Во вторник по итогам заседания арбитраж объявил, что не станет удовлетворять иск ВФСО о признании недействительными некоторых условий договора футболиста. При этом представитель ФК «Динамо» в ходе заседания заявил, что клуб признает исковые требования общества в полном объеме.

29 декабря 2017 года Ташаев подписал новый контракт с «Динамо», рассчитанный до 2020 года, но в июне футболист написал заявление об уходе из клуба. По словам агента игрока Алана Агузарова, Ташаев воспользовался опцией в контракте, за месяц уведомив клуб о своем решении. В свою очередь ВФСО «Динамо», которое является акционером футбольного клуба, в июне подало иск к АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва» и игроку с требованием признать недействительным один из пунктов контракта Ташаева, который касается отступных при переходе игрока в другой клуб.