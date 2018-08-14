ВФСО «Динамо» подаст апелляцию на решение суда по делу футболиста Ташаева
МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Всероссийское
МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Всероссийское
Во вторник по итогам заседания арбитраж объявил, что не станет удовлетворять иск ВФСО о признании недействительными некоторых условий договора футболиста. При этом представитель ФК «Динамо» в ходе заседания заявил, что клуб признает исковые требования общества в полном объеме.
«Сегодняшнее решение арбитражного суда ВФСО “Динамо” обжалует в апелляционном порядке», — сообщили в пресс- службе.
29 декабря 2017 года Ташаев подписал новый контракт с «Динамо», рассчитанный до 2020 года, но в июне футболист написал заявление об уходе из клуба. По словам агента игрока Алана Агузарова, Ташаев воспользовался опцией в контракте, за месяц уведомив клуб о своем решении. В свою очередь ВФСО «Динамо», которое является акционером футбольного клуба, в июне подало иск к АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва» и игроку с требованием признать недействительным один из пунктов контракта Ташаева, который касается отступных при переходе игрока в другой клуб.
Ташаев является воспитанником «Динамо». В прошлом сезоне он провел за