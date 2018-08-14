Семак строит суперклуб по заветам Спаллетти: «Зенит» рискует вновь стать сильнейшим в России

Источник: fc-zenit.ru

Немного предыстории. Лучано Спаллетти — один из самых успешных тренеров в истории «Зенита» — возглавил петербургский клуб перед началом сезона-2010. Уже к четвертому туру его команда забралась на первую строчку в турнирной таблице и так ее никому и не отдала до самого окончания чемпионата.

31 июля «Зенит» на своем поле принимал казанский «Рубин», в составе которого играл 34-летний полузащитник Сергей Семак. Питерцы выиграли со счетом 2:0. На следующий день итальянский специалист сообщил руководству, что хотел бы видеть Семака в «Зените». И уже 6 августа «Зенит» объявил о приобретении футболиста.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BRXy5yygHBs/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:34.74903474903475% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BRXy5yygHBs/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Arisha (@aarisha_18)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-08T09:17:16+00:00">Mar 8, 2017 at 1:17am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом нельзя сказать, что состав у сине-бело-голубых сильно нуждался в усилении. В полузащите у «Зенита» на тот момент были Данни, Роман Широков, Игорь Денисов, Константин Зырянов. Но Лучано знал, что делал.

Впоследствии тренер не раз говорил о том, у Семака большое будущее в качестве тренера. Хотя сам игрок изначально не собирался оставаться в большом футболе после окончания карьеры.

Летом 2013 года Семак сразу же после завершения карьеры стал помощником Лучано Спаллетти. Был он ассистентом и при Андре-Виллаш-Боаше, и немного при Мирче Луческу в «Зените», а также в сборной России при Фабио Капелло и Леониде Слуцком.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bkh5jB2FHb7/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bkh5jB2FHb7/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by мотогон (@motoman_3)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-27T13:24:14+00:00">Jun 27, 2018 at 6:24am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Далее последовали самостоятельные полтора года в «Уфе» и, наконец, «Зенит». Под руководством Семака сине-бело-голубые уже провели четыре официальных матча. Конечно, пока глобальные выводы делать рано. Но кое-какие параллели с началом работы в Петербурге Спаллетти уже провести можно.

Результат при не самой лучшей игре

Помните первый матч Спаллетти в «Зените»? Выездная игра с «Крыльями Советов». В первом тайме питерцы давили, но не могли забить. После перерыва команда просела. Но благодаря точному удару Данни на 65-й минуте все-таки сумела добыть победу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/hYXh4zybL7/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/hYXh4zybL7/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Фк "Зенит" в фотографиях (@zenit_foto)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2013-12-01T13:30:24+00:00">Dec 1, 2013 at 5:30am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Потом были победы с минимальной разницей в счете над «Динамо» и «Локомотивом», а также ничьи со «Спартаком», «Томью» и «Тереком». Первая победа в два мяча случилась у Лучано лишь в его седьмой игре. Зато потом пошло как по маслу.

«Зенит» Семака в чемпионате России тоже не особо впечатляет. «Енисей» был обыгран лишь в последние 10 минут. От «Рубина» и «Арсенала» тоже еле унесли ноги. Но даже при не самой лучшей игре команда умеет терпеть и добиваться результата. При двух предыдущих тренерах подобного замечено не было.

Тактика

«Зенит» Семака играет по той же схеме, что и «Зенит» Спаллетти. Ставка сделана на мощный центр (тогда — Данни, Семак, Зырянов; сейчас — Паредес, Нобоа, Кузяев) и активные фланги (тогда — Анюков, Губочан, Быстров, Лукович; сейчас — Смольников, Набиуллин, Мак, Шатов), и единственного форварда (тогда — Кержаков; сейчас — Дзюба).

Тренерский штаб

Заслуживает отдельного упоминания. В нем собраны сразу три ученика Спаллетти. Помимо Семака это еще и Игорь Симутенков, работающий в Петербурге с 2010 года, и бессменный тренер вратарей Михаил Бирюков, и Александр Низелик, который прошел путь от переводчика Лучано до ассистента главного тренера транзитом через тренерскую должность в академии «Зенита». Так что Семак в своих идеях явно не одинок. Исключение здесь составляет лишь Анатолий Тимощук — во времена Спаллетти он выступал за «Баварию».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlvuyJbFCfb/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:46.574074074074076% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BlvuyJbFCfb/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by мотогон (@motoman_3)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-27T18:50:56+00:00">Jul 27, 2018 at 11:50am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Неудачный дебют в еврокубках

Если кто-то забыл, Спаллетти не смог выйти в групповой этап Лиги чемпионов в свой дебютный сезон, потому что «Осер». Потом, конечно, были шесть побед подряд в группе Лиги Европы.

Семаку в этом плане сложнее. После 0:4 в Минске шансы на продолжение борьбы в еврокубках мизерные. Но справедливости ради, у Лучано было полгода на то, чтобы подвести команду к Европе. У Семака дебют случился уже в третьем официальном матче.

Итог

Повторимся, первые полгода за игрой команды Спаллетти в России следить было, мягко говоря, не очень интересно. Зато впоследствии Петербург получил команду, которой не было равных в России. Не без качественного усиления.

Так что критиковать «Зенит» Сергея Богдановича за не самую яркую и результативную игру не стоит. Тренер знает, к чему он стремится. А то что при такой игре в РПЛ пока есть стопроцентный результат, будем считать приятным бонусом. А еще у Семака есть преимущество перед всеми предшественниками — он свой. И кредит доверия у него в разы больше, чем был у иностранцев.