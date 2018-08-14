Семак строит суперклуб по заветам Спаллетти: «Зенит» рискует вновь стать сильнейшим в России
Не обращайте внимание на игру — все идет по плану.
Не обращайте внимание на игру — все идет по плану.
Немного предыстории. Лучано Спаллетти — один из самых успешных тренеров в истории «Зенита» — возглавил петербургский клуб перед началом сезона-2010. Уже к четвертому туру его команда забралась на первую строчку в турнирной таблице и так ее никому и не отдала до самого окончания чемпионата.
31 июля «Зенит» на своем поле принимал казанский «Рубин», в составе которого играл 34-летний полузащитник Сергей Семак. Питерцы выиграли со счетом 2:0. На следующий день итальянский специалист сообщил руководству, что хотел бы видеть Семака в «Зените». И уже 6 августа «Зенит» объявил о приобретении футболиста.
При этом нельзя сказать, что состав у
Впоследствии тренер не раз говорил о том, у Семака большое будущее в качестве тренера. Хотя сам игрок изначально не собирался оставаться в большом футболе после окончания карьеры.
Летом 2013 года Семак сразу же после завершения карьеры стал помощником Лучано Спаллетти. Был он ассистентом и при
Далее последовали самостоятельные полтора года в «Уфе» и, наконец, «Зенит». Под руководством Семака
Помните первый матч Спаллетти в «Зените»? Выездная игра с «Крыльями Советов». В первом тайме питерцы давили, но не могли забить. После перерыва команда просела. Но благодаря точному удару Данни на 65-й минуте
Потом были победы с минимальной разницей в счете над «Динамо» и «Локомотивом», а также ничьи со «Спартаком», «Томью» и «Тереком». Первая победа в два мяча случилась у Лучано лишь в его седьмой игре. Зато потом пошло как по маслу.
«Зенит» Семака в чемпионате России тоже не особо впечатляет. «Енисей» был обыгран лишь в последние 10 минут. От «Рубина» и «Арсенала» тоже еле унесли ноги. Но даже при не самой лучшей игре команда умеет терпеть и добиваться результата. При двух предыдущих тренерах подобного замечено не было.
«Зенит» Семака играет по той же схеме, что и «Зенит» Спаллетти. Ставка сделана на мощный центр (тогда — Данни, Семак, Зырянов; сейчас — Паредес, Нобоа, Кузяев) и активные фланги (тогда — Анюков, Губочан, Быстров, Лукович; сейчас — Смольников, Набиуллин, Мак, Шатов), и единственного форварда (тогда — Кержаков; сейчас — Дзюба).
Заслуживает отдельного упоминания. В нем собраны сразу три ученика Спаллетти. Помимо Семака это еще и Игорь Симутенков, работающий в Петербурге с 2010 года, и бессменный тренер вратарей Михаил Бирюков, и Александр Низелик, который прошел путь от переводчика Лучано до ассистента главного тренера транзитом через тренерскую должность в академии «Зенита». Так что Семак в своих идеях явно не одинок. Исключение здесь составляет лишь Анатолий Тимощук — во времена Спаллетти он выступал за «Баварию».
Если
Семаку в этом плане сложнее. После 0:4 в Минске шансы на продолжение борьбы в еврокубках мизерные. Но справедливости ради, у Лучано было полгода на то, чтобы подвести команду к Европе. У Семака дебют случился уже в третьем официальном матче.
Повторимся, первые полгода за игрой команды Спаллетти в России следить было, мягко говоря, не очень интересно. Зато впоследствии Петербург получил команду, которой не было равных в России. Не без качественного усиления.
Так что критиковать «Зенит» Сергея Богдановича за не самую яркую и результативную игру не стоит. Тренер знает, к чему он стремится. А то что при такой игре в РПЛ пока есть стопроцентный результат, будем считать приятным бонусом. А еще у Семака есть преимущество перед всеми предшественниками — он свой. И кредит доверия у него в разы больше, чем был у иностранцев.
Владимир Колос