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19:49 (мск), источник: Sport24

Семак строит суперклуб по заветам Спаллетти: «Зенит» рискует вновь стать сильнейшим в России

Не обращайте внимание на игру — все идет по плану.

Источник: fc-zenit.ru

Немного предыстории. Лучано Спаллетти — один из самых успешных тренеров в истории «Зенита» — возглавил петербургский клуб перед началом сезона-2010. Уже к четвертому туру его команда забралась на первую строчку в турнирной таблице и так ее никому и не отдала до самого окончания чемпионата.

31 июля «Зенит» на своем поле принимал казанский «Рубин», в составе которого играл 34-летний полузащитник Сергей Семак. Питерцы выиграли со счетом 2:0. На следующий день итальянский специалист сообщил руководству, что хотел бы видеть Семака в «Зените». И уже 6 августа «Зенит» объявил о приобретении футболиста.

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При этом нельзя сказать, что состав у сине-бело-голубых сильно нуждался в усилении. В полузащите у «Зенита» на тот момент были Данни, Роман Широков, Игорь Денисов, Константин Зырянов. Но Лучано знал, что делал.

Впоследствии тренер не раз говорил о том, у Семака большое будущее в качестве тренера. Хотя сам игрок изначально не собирался оставаться в большом футболе после окончания карьеры.

Летом 2013 года Семак сразу же после завершения карьеры стал помощником Лучано Спаллетти. Был он ассистентом и при Андре-Виллаш-Боаше, и немного при Мирче Луческу в «Зените», а также в сборной России при Фабио Капелло и Леониде Слуцком.

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Далее последовали самостоятельные полтора года в «Уфе» и, наконец, «Зенит». Под руководством Семака сине-бело-голубые уже провели четыре официальных матча. Конечно, пока глобальные выводы делать рано. Но кое-какие параллели с началом работы в Петербурге Спаллетти уже провести можно.

Результат при не самой лучшей игре

Помните первый матч Спаллетти в «Зените»? Выездная игра с «Крыльями Советов». В первом тайме питерцы давили, но не могли забить. После перерыва команда просела. Но благодаря точному удару Данни на 65-й минуте все-таки сумела добыть победу.

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Потом были победы с минимальной разницей в счете над «Динамо» и «Локомотивом», а также ничьи со «Спартаком», «Томью» и «Тереком». Первая победа в два мяча случилась у Лучано лишь в его седьмой игре. Зато потом пошло как по маслу.

«Зенит» Семака в чемпионате России тоже не особо впечатляет. «Енисей» был обыгран лишь в последние 10 минут. От «Рубина» и «Арсенала» тоже еле унесли ноги. Но даже при не самой лучшей игре команда умеет терпеть и добиваться результата. При двух предыдущих тренерах подобного замечено не было.

Тактика

«Зенит» Семака играет по той же схеме, что и «Зенит» Спаллетти. Ставка сделана на мощный центр (тогда — Данни, Семак, Зырянов; сейчас — Паредес, Нобоа, Кузяев) и активные фланги (тогда — Анюков, Губочан, Быстров, Лукович; сейчас — Смольников, Набиуллин, Мак, Шатов), и единственного форварда (тогда — Кержаков; сейчас — Дзюба).

Тренерский штаб

Заслуживает отдельного упоминания. В нем собраны сразу три ученика Спаллетти. Помимо Семака это еще и Игорь Симутенков, работающий в Петербурге с 2010 года, и бессменный тренер вратарей Михаил Бирюков, и Александр Низелик, который прошел путь от переводчика Лучано до ассистента главного тренера транзитом через тренерскую должность в академии «Зенита». Так что Семак в своих идеях явно не одинок. Исключение здесь составляет лишь Анатолий Тимощук — во времена Спаллетти он выступал за «Баварию».

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Неудачный дебют в еврокубках

Если кто-то забыл, Спаллетти не смог выйти в групповой этап Лиги чемпионов в свой дебютный сезон, потому что «Осер». Потом, конечно, были шесть побед подряд в группе Лиги Европы.

Семаку в этом плане сложнее. После 0:4 в Минске шансы на продолжение борьбы в еврокубках мизерные. Но справедливости ради, у Лучано было полгода на то, чтобы подвести команду к Европе. У Семака дебют случился уже в третьем официальном матче.

Итог

Повторимся, первые полгода за игрой команды Спаллетти в России следить было, мягко говоря, не очень интересно. Зато впоследствии Петербург получил команду, которой не было равных в России. Не без качественного усиления.

Так что критиковать «Зенит» Сергея Богдановича за не самую яркую и результативную игру не стоит. Тренер знает, к чему он стремится. А то что при такой игре в РПЛ пока есть стопроцентный результат, будем считать приятным бонусом. А еще у Семака есть преимущество перед всеми предшественниками — он свой. И кредит доверия у него в разы больше, чем был у иностранцев.

Владимир Колос

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