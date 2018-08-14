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20:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Григорян возглавил ЦСКА. Женский

Новым главным тренером женского ЦСКА стал Александр Григорян​, информирует пресс-служба клуба.

Источник: Спорт-Экспресс

Сообщается, что клуб и 51-летний специалист заключили соглашение, по которому специалист возглавил тренерский штаб команды. Ассистировать Григоряну будут Максим Зиновьев, Сергей Скобляков, Вячеслав Кренделев и Юрий Петухов.

Ранее в женском футболе Григорян тренировал тольяттинскую «Ладу», с которой выиграл чемпионат (2004) и три Кубка России (2002, 2003, 2004), пермскую «Звезду-2005», с которой выиграл три чемпионата (2007, 2008, 2009) и Кубок России (2007), а также добился наивысшего достижения для российских клубов — выхода в финал Кубка УЕФА (ныне — Лига чемпионов) в сезоне-2008/09.

В последнее время Григорян работал в мужских клубах РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ, таких как «СКА-Хабаровск», «Анжи», «Луч-Энергия» и «Арарат». ​

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