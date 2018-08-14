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22:17 (мск), источник: ТАСС

Судья Лапочкин будет работать на матче 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком»

ТАСС, 14 августа. Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч 4-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча состоится 18 августа в Краснодаре. Ассистенты Лапочкина будут Николай Богач (Люберцы) и Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), резервным судьей — Роман Галимов (Улан-Удэ), инспектором — Геннадий Куличенков (Тула).

Также назначены арбитры на остальные матчи тура. Встречу «Анжи» — «Оренбург» рассудит Алексей Еськов (Москва), ЦСКА — «Арсенал» — Владислав Безбородов (Санкт- Петербург), «Ахмат» — «Рубин» — Сергей Иванов (Ростов-на- Дону), «Крылья Советов» — «Локомотив» — Евгений Турбин (Дмитров), «Зенит» — «Урал» — Станислав Васильев (Ижевск), «Ростов» — «Енисей» — Виталий Мешков (Дмитров), «Динамо» — «Уфа» — Владимир Москалев (Воронеж).

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