Судья Лапочкин будет работать на матче 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком»
ТАСС, 14 августа. Арбитр Сергей Лапочкин из
ТАСС, 14 августа. Арбитр Сергей Лапочкин из
Встреча состоится 18 августа в Краснодаре. Ассистенты Лапочкина будут Николай Богач (Люберцы) и Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), резервным судьей — Роман Галимов (Улан-Удэ), инспектором — Геннадий Куличенков (Тула).
Также назначены арбитры на остальные матчи тура. Встречу «Анжи» — «Оренбург» рассудит Алексей Еськов (Москва), ЦСКА — «Арсенал» — Владислав Безбородов (Санкт- Петербург), «Ахмат» — «Рубин» — Сергей Иванов (Ростов-на- Дону), «Крылья Советов» — «Локомотив» — Евгений Турбин (Дмитров), «Зенит» — «Урал» — Станислав Васильев (Ижевск), «Ростов» — «Енисей» — Виталий Мешков (Дмитров), «Динамо» — «Уфа» — Владимир Москалев (Воронеж).