Evening Standard: Хавбек «Ливерпуля» близок к переходу в ЦСКА

Армейцы хотят арендовать 22-летнего серба , который не проходит в основной состав мерсисайдцев. Руководство «красных» готово отдать в аренду футболиста, так как «Мидлсбро» и «Кардифф» отказались покупать Груича.

Серб перешел в «Ливерпуль» из «Црвены Звезды» в 2016 году. В прошлом сезоне он провел за «красных» 6 матчей во всех турнирах, получив одну желтую карточку. Вторую половину сезона он выступал за «Кардифф Сити» на правах аренды.