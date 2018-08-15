Текущие события
Футбол. Еврокубки
14.08
Видеотон0
Мальме0
Футбол. Еврокубки
14.08
Динамо З1
Астана0
Футбол. Еврокубки
14.08
АЕК2
Селтик1
Футбол. Еврокубки
14.08
Шкендия0
Зальцбург1
Футбол. Еврокубки
14.08
Спартак Тр1
Црвена Звезда2
Футбол. Еврокубки
14.08
Аякс3
Стандард Л0
Все события
Фоторепортажи
17Карпин помог «Спартаку». И обошел его
12«Никаких свиданий у меня не было вообще». Неизвестный Акинфеев
11:40 (мск), источник: Газета.Ру

Evening Standard: Хавбек «Ливерпуля» близок к переходу в ЦСКА

Полузащитник английского «Ливерпуля» Марко Груич стал ближе к переходу в московский ЦСКА, сообщает Evening Standard.

Источник: AFP 2018

Армейцы хотят арендовать 22-летнего серба, который не проходит в основной состав мерсисайдцев. Руководство «красных» готово отдать в аренду футболиста, так как «Мидлсбро» и «Кардифф» отказались покупать Груича.

Серб перешел в «Ливерпуль» из «Црвены Звезды» в 2016 году. В прошлом сезоне он провел за «красных» 6 матчей во всех турнирах, получив одну желтую карточку. Вторую половину сезона он выступал за «Кардифф Сити» на правах аренды.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В Кремле ответили матери Сенцова на просьбу о его помиловании
Французский телеканал признал ошибку в сюжете про «охоту» Путина
ПАОК отправил «Спартак» в ЛЕ, сломав характер подопечных Карреры
СМИ: Зидан хочет работать в АПЛ, МЮ — приоритетный вариант
Вернблум уйдет в ПАОК, «Милан» отказался от Промеса. Слухи дня
Сменщика лучшего игрока ЧМ-2018 в «Реале» оценили в 200 млн
Футболист рассказал, как смог спастись при обвале моста в Генуе
«Зенит» не рассматривает аренду форварда в «Сампдорию»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь