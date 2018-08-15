Evening Standard: Хавбек «Ливерпуля» близок к переходу в ЦСКА
Полузащитник английского «Ливерпуля» Марко Груич стал ближе к переходу в московский ЦСКА, сообщает Evening Standard.
Полузащитник английского «Ливерпуля» Марко Груич стал ближе к переходу в московский ЦСКА, сообщает Evening Standard.
Армейцы хотят арендовать 22-летнего серба, который не проходит в основной состав мерсисайдцев. Руководство «красных» готово отдать в аренду футболиста, так как «Мидлсбро» и «Кардифф» отказались покупать Груича.
Серб перешел в «Ливерпуль» из «Црвены Звезды» в 2016 году. В прошлом сезоне он провел за «красных» 6 матчей во всех турнирах, получив одну желтую карточку. Вторую половину сезона он выступал за «Кардифф Сити» на правах аренды.