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16:48 (мск), источник: ТАСС

Футболист ЦСКА Набабкин дисквалифицирован на два матча за удаление в игре с «Енисеем»

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин пропустит четвертый и пятый туры Российской премьер-лиги, футболист получил двухматчевую дисквалификацию за неспортивное поведение в игре третьего тура против красноярского «Енисея». Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Источник: РИА "Новости"

Матч «Енисей» — ЦСКА (1:1) прошел 11 августа.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 3, 11.08.2018, 16:30
Енисей
1ЦСКА1

Набабкин получил прямую красную карточку за неспортивное поведение на 50-й минуте встречи, лежа на газоне он ударил ногой нигерийского полузащитника «Енисея» Фегора Огуде.

«Набабкин принял участие в заседании КДК РФС посредством видеосвязи и принес извинения, также сказав, что удаление не оспаривает. Также он прислал письменное объяснение, где принес извинения команде соперника, зрителям и членам комитета, добавив, что подобное не повторится. Учитывая вышеизложенное КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста на два матча», — сказал Григорьянц.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года.

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