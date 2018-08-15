Футболист ЦСКА Набабкин дисквалифицирован на два матча за удаление в игре с «Енисеем»

«Набабкин принял участие в заседании КДК РФС посредством видеосвязи и принес извинения, также сказав, что удаление не оспаривает. Также он прислал письменное объяснение, где принес извинения команде соперника, зрителям и членам комитета, добавив, что подобное не повторится. Учитывая вышеизложенное КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста на два матча», — сказал Григорьянц.