Футболист ЦСКА Набабкин дисквалифицирован на два матча за удаление в игре с «Енисеем»
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин пропустит четвертый и пятый туры Российской
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин пропустит четвертый и пятый туры Российской
Матч «Енисей» — ЦСКА (1:1) прошел 11 августа.
Набабкин получил прямую красную карточку за неспортивное поведение на 50-й минуте встречи, лежа на газоне он ударил ногой нигерийского полузащитника «Енисея» Фегора Огуде.
«Набабкин принял участие в заседании КДК РФС посредством видеосвязи и принес извинения, также сказав, что удаление не оспаривает. Также он прислал письменное объяснение, где принес извинения команде соперника, зрителям и членам комитета, добавив, что подобное не повторится. Учитывая вышеизложенное КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста на два матча», — сказал Григорьянц.
Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года.