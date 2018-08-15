ФК «Ахмат» оштрафован на 100 тыс. рублей по итогам матча с «Арсеналом»

«За неподобающее поведение команды “Ахмат”, а именно семь желтых карточек, грозненский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также за два удаления в матче между московским “Спартаком” и “Анжи” в составе команды гостей махачкалинский клуб оштрафован за неподобающее поведение на 100 тысяч рублей. Болельщики “Спартака” в матче против “Анжи” использовали пиротехнику, за что московский клуб оштрафован на 10 тысяч рублей. Также “Спартак” оштрафован на 10 тысяч рублей за трансляцию повтора нанесения травмы футболисту», — сказал Григорьянц.