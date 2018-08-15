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16:52 (мск), источник: ТАСС

ФК «Ахмат» оштрафован на 100 тыс. рублей по итогам матча с «Арсеналом»

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ахмат» оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча третьего тура Российской премьер-лиги против тульского «Арсенала». Об этом журналистам заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Источник: РИА "Новости"

Матч «Арсенал» — «Ахмат» прошел в воскресенье и завершился победой хозяев со счетом 3:1.

«За неподобающее поведение команды “Ахмат”, а именно семь желтых карточек, грозненский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также за два удаления в матче между московским “Спартаком” и “Анжи” в составе команды гостей махачкалинский клуб оштрафован за неподобающее поведение на 100 тысяч рублей. Болельщики “Спартака” в матче против “Анжи” использовали пиротехнику, за что московский клуб оштрафован на 10 тысяч рублей. Также “Спартак” оштрафован на 10 тысяч рублей за трансляцию повтора нанесения травмы футболисту», — сказал Григорьянц.

«По итогам матча “Рубин” — “Зенит”: болельщики питерского клуба использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 10 тысяч рублей. В матче “Енисей” — ЦСКА болельщики гостей скандировали нецензурные выражения, за что ЦСКА оштрафован на 20 тысяч рублей», — добавил Григорьянц.

Следующее заседание КДК РФС запланировано на 22 августа.

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