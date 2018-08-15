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16:54 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Анжи» Понсе пропустит два матча за удаление во встрече со «Спартаком»

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Нападающий махачкалинского «Анжи» венесуэлец Андрес Понсе дисквалифицирован на два матча чемпионата Российской премьер-лиги за неспортивное поведение во встрече третьего тура против московского «Спартака». Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Источник: РИА "Новости"

В матче третьего тура «Спартак» выиграл у «Анжи» со счетом 1:0.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 3, 11.08.2018, 19:00
Спартак М
1Анжи0

Понсе получил прямую красную карточку за неспортивное поведение на 49-й минуте встречи ввиду агрессивного поведения в отношении полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

«Футболист принес публичные извинения игроку “Спартака” Денису Глушакову. Также со стороны махачкалинского клуба заявили, что проведут беседу с футболистом, а сам Понсе приложил объяснительную записку на испанском языке. Учитывая смягчающие обстоятельства, КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста на два матча», — сказал Григорьянц.

Понсе перешел в «Анжи» в 2018 году из итальянской «Сампдории».

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