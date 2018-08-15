Футболист «Анжи» Понсе пропустит два матча за удаление во встрече со «Спартаком»
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Нападающий махачкалинского «Анжи» венесуэлец Андрес Понсе дисквалифицирован на два матча чемпионата Российской
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Нападающий махачкалинского «Анжи» венесуэлец Андрес Понсе дисквалифицирован на два матча чемпионата Российской
В матче третьего тура «Спартак» выиграл у «Анжи» со счетом 1:0.
Понсе получил прямую красную карточку за неспортивное поведение на 49-й минуте встречи ввиду агрессивного поведения в отношении полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.
«Футболист принес публичные извинения игроку “Спартака” Денису Глушакову. Также со стороны махачкалинского клуба заявили, что проведут беседу с футболистом, а сам Понсе приложил объяснительную записку на испанском языке. Учитывая смягчающие обстоятельства, КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста на два матча», — сказал Григорьянц.
Понсе перешел в «Анжи» в 2018 году из итальянской «Сампдории».