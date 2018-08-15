Гус Хиддинк присоединился к флешмобу в поддержку «Анжи»
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России и махачкалинского «Анжи» голландский специалист Гус Хиддинк выступил в поддержку дагестанского футбольного клуба.
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России и махачкалинского «Анжи» голландский специалист Гус Хиддинк выступил в поддержку дагестанского футбольного клуба.
Ранее бывшие футболисты «Анжи» бразилец Роберто Карлос и камерунец Самюэль Это’О, а также другие известные игроки поддержали дагестанский клуб, испытывающий финансовые проблемы.
«Я Гус Хиддинк. Я с огромным удовольствием работал в “Анжи”, и мы достигли определенных успехов. Сейчас меня попросили сделать небольшой вклад в дело “Анжи”. Я слышал, что клуб испытывает некоторые трудности, и я надеюсь, что вы найдете силы, энергию и ресурсы, чтобы пережить эти проблемы. И я уверен, что вы справитесь, потому что вы полны решимости», — заявил Хиддинк на видео, опубликованном в микроблоге «Анжи» в Twitter.
Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов в конце июля сообщил РИА Новости, что долги клуба составляют 250 миллионов рублей, а футболисты не получают зарплату с апреля.
В сезоне-2012/13 «Анжи» под руководством Хиддинка завоевал бронзовые медали чемпионата России.