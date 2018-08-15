Гус Хиддинк присоединился к флешмобу в поддержку «Анжи»

«Я Гус Хиддинк. Я с огромным удовольствием работал в “Анжи”, и мы достигли определенных успехов. Сейчас меня попросили сделать небольшой вклад в дело “Анжи”. Я слышал, что клуб испытывает некоторые трудности, и я надеюсь, что вы найдете силы, энергию и ресурсы, чтобы пережить эти проблемы. И я уверен, что вы справитесь, потому что вы полны решимости», — заявил Хиддинк на видео, опубликованном в микроблоге «Анжи» в Twitter.