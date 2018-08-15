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20:57 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА объявил о приобретении Влашича

ЦСКА приобрёл полузащитника «Эвертона» Николу Влашича, сообщает пресс-служба российского клуба.

20-летний футболист был арендован до конца сезона-2018/19.

Сообщалось, что «армейцы» хотели приобрести полузащитника, но английский клуб отказался от трансфера, предпочитая отдать игрока в аренду. Москвичи были готовы заплатить за Влашича € 10 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полузащитник перешёл в «Эвертон» из «Хайдука» в 2017 году. Он подписал долгосрочный контракт с английским клубом. В прошлом сезоне Влашич провёл за «Эвертон» 19 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

По ходу летнего трансферного окна ЦСКА приобрёл защитников Бекао и Хёрдура Магнуссона, полузащитников Яку Бийола и Ильзата Ахметова, а также нападающего Абеля Эрнандеса.

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