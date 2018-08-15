ЦСКА объявил о приобретении Влашича

Сообщалось, что «армейцы» хотели приобрести полузащитника, но английский клуб отказался от трансфера, предпочитая отдать игрока в аренду. Москвичи были готовы заплатить за Влашича € 10 млн.

Полузащитник перешёл в «Эвертон» из «Хайдука» в 2017 году. Он подписал долгосрочный контракт с английским клубом. В прошлом сезоне Влашич провёл за «Эвертон» 19 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.