Дзюба признан лучшим игроком третьего тура Российской премьер-лиги

РПЛ проводила в соцсети голосование по выбору лучшего футболиста тура совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

За Дзюбу проголосовало 36,42% всех опрошенных. Второе место в голосовании занял полузащитник «Спартака» Роман Зобнин (29,72%), третье — нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев (8,47%). Всего в голосовании приняли участие 39 487 человек.