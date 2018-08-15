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15 августа, источник: ТАСС

Дзюба признан лучшим игроком третьего тура Российской премьер-лиги

ТАСС, 15 августа. Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба признан лучшим игроком 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.

РПЛ проводила в соцсети голосование по выбору лучшего футболиста тура совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Во время загрузки произошла ошибка.

За Дзюбу проголосовало 36,42% всех опрошенных. Второе место в голосовании занял полузащитник «Спартака» Роман Зобнин (29,72%), третье — нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев (8,47%). Всего в голосовании приняли участие 39 487 человек.

В третьем туре РПЛ «Зенит» в гостях победил казанский «Рубин» со счетом 1:0. Дзюба отметился голевой передачей.

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