Дзюба признан лучшим игроком третьего тура Российской премьер-лиги
ТАСС, 15 августа. Нападающий
ТАСС, 15 августа. Нападающий
РПЛ проводила в соцсети голосование по выбору лучшего футболиста тура совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
За Дзюбу проголосовало 36,42% всех опрошенных. Второе место в голосовании занял полузащитник «Спартака» Роман Зобнин (29,72%), третье — нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев (8,47%). Всего в голосовании приняли участие 39 487 человек.
В третьем туре РПЛ «Зенит» в гостях победил казанский «Рубин» со счетом 1:0. Дзюба отметился голевой передачей.