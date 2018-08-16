«Аталанта» пытается арендовать у «Зенита» Ригони с правом выкупа
Полузащитник петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в итальянской Серии А, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
Полузащитник петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в итальянской Серии А, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
По информации источника, «Аталанта» намерена арендовать 25-летнего аргентинца с правом последующего выкупа и уже начала переговоры с представителями «Зенита».
Напомним, ранее российский клуб отклонил предложение «Сампдории» относительно аренды с правом выкупа нападающего Себастьяна Дриусси.
Ригони перешёл в «Зенит» из «Индепендьенте» летом 2017 года за € 15 млн. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 17 матчах Российской