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09:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аталанта» пытается арендовать у «Зенита» Ригони с правом выкупа

Полузащитник петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в итальянской Серии А, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, «Аталанта» намерена арендовать 25-летнего аргентинца с правом последующего выкупа и уже начала переговоры с представителями «Зенита».

Напомним, ранее российский клуб отклонил предложение «Сампдории» относительно аренды с правом выкупа нападающего Себастьяна Дриусси.

Ригони перешёл в «Зенит» из «Индепендьенте» летом 2017 года за € 15 млн. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 2 результативными передачами. Сине-бело-голубые по итогам кампании заняли пятое место в турнирной таблице, тем самым получив право сыграть в квалификации Лиги Европы.

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