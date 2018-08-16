«Аталанта» пытается арендовать у «Зенита» Ригони с правом выкупа

По информации источника, «Аталанта» намерена арендовать 25-летнего аргентинца с правом последующего выкупа и уже начала переговоры с представителями «Зенита».

Ригони перешёл в «Зенит» из «Индепендьенте» летом 2017 года за € 15 млн. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 2 результативными передачами. Сине-бело-голубые по итогам кампании заняли пятое место в турнирной таблице, тем самым получив право сыграть в квалификации Лиги Европы.