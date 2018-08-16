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10:41 (мск), источник: Sport24

Ханни может уйти из «Спартака», ЦСКА арендовал Влашича. Трансферы и слухи дня

Все о состоявшихся и возможных переходах.

Источник: Sport24

Главное о РПЛ

ЦСКА сделал то, что должен был, — усилился. Трансфер ожидаемый — хорватский полузащитник Никола Влашич из «Эвертона». Вернее, это аренда на год.

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Полузащитник Маурисио, только что лишивший вместе с партнерами по ПАОК «Спартак» Лиги чемпионов, может вернуться в Россию. Об этом рассказал агент экс-игрока «Ахмата» и «Зенита» Пьер Фернандес. «Несколько российских клубов проявляют интерес к Маурисио. В их числе есть команды из Москвы, однако пока предложений не поступало. Сам Жозе не прочь вернуться в Россию», — цитирует Фернандеса Спорт-экспресс.

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Кстати о «Спартаке» — Ханни подумывает уйти из российской команды. В этой связи алжирец намерен поговорить с главным тренером Массимо Каррерой о своем будущем. Из пяти матчей сезона Ханни принял участие лишь в одном, а на ответную игру квалификации Лиги чемпионов с ПАОК вообще не попал в заявку.

У другого российского топ-клуба, «Зенита», с трансферами сложно. Уругвайца Лаксальта в Питере не будет (он переходит в «Милан»), а кто будет — неизвестно. Даже Сергею Семаку. «К большому сожалению, новой информации по трансферам нет. Свои пожелания я давно озвучил и руководству, и новому спортивному директору. Он все знает. Насколько мы будем двигаться в этом вопросе, покажет время», — слова главного тренера «Зенита».

Что в Европе

Понтус Вернблум наконец-то должен подписать контракт с ПАОК. Швед посмотрел, как его новая команда выбила «Спартак» из Лиги чемпионов, порадовался и приехал в Салоники. По информации SDNA.gr, сегодня опорник пройдет медосмотр и будет представлен в качестве новичка клуба. Вернблум станет самым высокооплачиваемым игроком ПАОК. 32-летний экс-армеец будет зарабатывать 1,8 млн евро в год.

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Себастьян Руди, видимо, уходит из «Баварии». 28-летний полузащитник недоволен малым игровым временем. Его очень хочет переманить РБ «Лейпциг». А Нико Ковач не против продать футболиста: «Если Руди правда намерен играть за другой клуб — мы не будем чинить ему препятствий». В общем, все говорит о скором трансфере.

«Тоттенхэм» никого не купил, а вот своих игроков отдает в аренды. 23-летний Жорж-Кевин Нкуду отыграет сезон в немецком «Майнце». Француз уже два года как сотрудник «Тоттенхэма», но пока так и не убедил, что он реально нужен английскому клубу.

Давид Оспина принял мудрое решение и покидает «Арсенал». Шансов на основу у колумбийца примерно ноль — теперь ведь у «канониров» есть не только Петр Чех, но и немец Бернд Лено. Оспина же уходит в аренду в «Наполи». Пока только на один сезон.

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Леонид Слуцкий готов привезти в «Витесс» игрока… мадридского «Реала». О как. Мартину Эдегору нынче 19, последние 1,5 года он играл за «Херенвен» на правых аренды. Но принадлежит норвежский тинейджер по-прежнему «Реалу». А этот сезон, возможно, проведет именно в «Витессе».

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