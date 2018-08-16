Ханни может уйти из «Спартака», ЦСКА арендовал Влашича. Трансферы и слухи дня

Источник: Sport24

Главное о РПЛ

ЦСКА сделал то, что должен был, — усилился. Трансфер ожидаемый — хорватский полузащитник Никола Влашич из «Эвертона». Вернее, это аренда на год.

Полузащитник Маурисио, только что лишивший вместе с партнерами по ПАОК «Спартак» Лиги чемпионов, может вернуться в Россию. Об этом рассказал агент экс-игрока «Ахмата» и «Зенита» Пьер Фернандес. «Несколько российских клубов проявляют интерес к Маурисио. В их числе есть команды из Москвы, однако пока предложений не поступало. Сам Жозе не прочь вернуться в Россию», — цитирует Фернандеса Спорт-экспресс.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmQ4o_Ml8Yz/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmQ4o_Ml8Yz/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Nothing is impossible when you believe, very good job guys!!! ⚫️⚪️#paok</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/mauricio_silveira88/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> mauricio_silveira88</a> (@mauricio_silveira88) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-09T15:52:00+00:00">9 Авг 2018 в 8:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати о «Спартаке» — Ханни подумывает уйти из российской команды. В этой связи алжирец намерен поговорить с главным тренером Массимо Каррерой о своем будущем. Из пяти матчей сезона Ханни принял участие лишь в одном, а на ответную игру квалификации Лиги чемпионов с ПАОК вообще не попал в заявку.

У другого российского топ-клуба, «Зенита», с трансферами сложно. Уругвайца Лаксальта в Питере не будет (он переходит в «Милан»), а кто будет — неизвестно. Даже Сергею Семаку. «К большому сожалению, новой информации по трансферам нет. Свои пожелания я давно озвучил и руководству, и новому спортивному директору. Он все знает. Насколько мы будем двигаться в этом вопросе, покажет время», — слова главного тренера «Зенита».

Что в Европе

Понтус Вернблум наконец-то должен подписать контракт с ПАОК. Швед посмотрел, как его новая команда выбила «Спартак» из Лиги чемпионов, порадовался и приехал в Салоники. По информации SDNA.gr, сегодня опорник пройдет медосмотр и будет представлен в качестве новичка клуба. Вернблум станет самым высокооплачиваемым игроком ПАОК. 32-летний экс-армеец будет зарабатывать 1,8 млн евро в год.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjMgsKpFhun/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjMgsKpFhun/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Mot #elitloppet2018 och in i dimman. Hörs på måndag ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/wernbloom/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Pontus Wernbloom</a> (@wernbloom) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-25T09:31:35+00:00">25 Май 2018 в 2:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Себастьян Руди, видимо, уходит из «Баварии». 28-летний полузащитник недоволен малым игровым временем. Его очень хочет переманить РБ «Лейпциг». А Нико Ковач не против продать футболиста: «Если Руди правда намерен играть за другой клуб — мы не будем чинить ему препятствий». В общем, все говорит о скором трансфере.

«Тоттенхэм» никого не купил, а вот своих игроков отдает в аренды. 23-летний Жорж-Кевин Нкуду отыграет сезон в немецком «Майнце». Француз уже два года как сотрудник «Тоттенхэма», но пока так и не убедил, что он реально нужен английскому клубу.

Давид Оспина принял мудрое решение и покидает «Арсенал». Шансов на основу у колумбийца примерно ноль — теперь ведь у «канониров» есть не только Петр Чех, но и немец Бернд Лено. Оспина же уходит в аренду в «Наполи». Пока только на один сезон.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmbCCAIBfQt/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:36.342592592592595% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmbCCAIBfQt/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">¡TODOS SOMOS UNO! El amor y el orgullo por los niños de nuestro país nos unen @offcorss ⚽?⚡ #OFFCORSS #TodosSomosUno</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/d_ospina1/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> David Ospina</a> (@d_ospina1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-13T14:26:28+00:00">13 Авг 2018 в 7:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Леонид Слуцкий готов привезти в «Витесс» игрока… мадридского «Реала». О как. Мартину Эдегору нынче 19, последние 1,5 года он играл за «Херенвен» на правых аренды. Но принадлежит норвежский тинейджер по-прежнему «Реалу». А этот сезон, возможно, проведет именно в «Витессе».