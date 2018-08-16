Ханни может уйти из «Спартака», ЦСКА арендовал Влашича. Трансферы и слухи дня
Все о состоявшихся и возможных переходах.
Все о состоявшихся и возможных переходах.
ЦСКА сделал то, что должен был, — усилился. Трансфер ожидаемый — хорватский полузащитник Никола Влашич из «Эвертона». Вернее, это аренда на год.
Полузащитник Маурисио, только что лишивший вместе с партнерами по ПАОК «Спартак» Лиги чемпионов, может вернуться в Россию. Об этом рассказал агент
Кстати о «Спартаке» — Ханни подумывает уйти из российской команды. В этой связи алжирец намерен поговорить с главным тренером Массимо Каррерой о своем будущем. Из пяти матчей сезона Ханни принял участие лишь в одном, а на ответную игру квалификации Лиги чемпионов с ПАОК вообще не попал в заявку.
У другого российского
Понтус Вернблум
Себастьян Руди, видимо, уходит из «Баварии». 28-летний полузащитник недоволен малым игровым временем. Его очень хочет переманить РБ «Лейпциг». А Нико Ковач не против продать футболиста: «Если Руди правда намерен играть за другой клуб — мы не будем чинить ему препятствий». В общем, все говорит о скором трансфере.
«Тоттенхэм» никого не купил, а вот своих игроков отдает в аренды. 23-летний
Давид Оспина принял мудрое решение и покидает «Арсенал». Шансов на основу у колумбийца примерно ноль — теперь ведь у «канониров» есть не только Петр Чех, но и немец Бернд Лено. Оспина же уходит в аренду в «Наполи». Пока только на один сезон.
Леонид Слуцкий готов привезти в «Витесс» игрока… мадридского «Реала». О как. Мартину Эдегору нынче 19, последние 1,5 года он играл за «Херенвен» на правых аренды. Но принадлежит норвежский тинейджер