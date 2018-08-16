Новый Матич. Что известно о возможном новичке ЦСКА Марко Груиче

Источник: Спорт-Экспресс

Возраст: 22 года

Позиция: центральный полузащитник

Цена: 5 миллионов евро по данным transfermarkt.de.

«ЦРВЕНА ЗВЕЗДА»

Груич провел восемь лет в академии «Црвены Звезды» и дебютировал за первую команду в 17 лет, когда главным тренером был португалец Са Пинту.

Следующий сезон Марко провел в аренде, играя во втором дивизионе за клуб «Колубара». А в 2015 году закрепился в основном составе «Црвены Звезды».

Тогда же на него нашлись первые претенденты в Европе: «Рома» и «Гамбург». Но сербы отклонили предложения обоих клубов. Чуть позже игроком заинтересовалась «Бенфика», которая в последние годы активно ведет себя на сербском рынке. Но и туда Груича не отпустили — он продлил контракт с «Црвеной Звездой» до 2018 года.

Полузащитникстал чемпионом Сербии в сезоне-2015/16, когда команду тренировал Миодраг Божович, а также выиграл с молодежной сборной чемпионат мира в 2015 году.

Под руководством Божовича Груич стал играть на позиции «десятки», так как обладает хорошим дальним ударом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BTzP08eguY1/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTzP08eguY1/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">GROF. #miodragbozovic #smeker #gospodin #grof ?☝️?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/grujicmarko/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Grujic Marko</a> (@grujicmarko) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-07T18:12:18+00:00">7 Май 2017 в 11:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«ЛИВЕРПУЛЬ»

В декабре 2015 года’Црвена Звезда не устояла и продала полузащитника в «Ливерпуль» за 7 миллионов евро.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/4J5fcQnwgh/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/4J5fcQnwgh/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Vecera sa njom????????⚪❤❤❤</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/grujicmarko/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Grujic Marko</a> (@grujicmarko) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-06-20T14:40:37+00:00">20 Июн 2015 в 7:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но не все было так просто. Отец игрока, Горан Груич, отказался отпускать Марко в Англию. И отобрал у него паспорт. Груич-старший считал, что переход в «Ливерпуль» в таком раннем возрасте просто разрушит карьеру сыну. «Я не позволю им разрушить карьеру Марко. Его паспорт у меня и заявляю, что он никуда не едет, — говорил Горан в интервью Blic. — Марко стал чемпионом мира, может выиграть титул с “Црвеной Звездой”. Логично, что через год он будет стоит еще дороже».

«Ливерпулю» пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить сына и отца согласиться на сделку. Главный тренер английской команды Юрген Клопп звонил игроку лично. А его помощник, Желько Бувач, даже летал в Белград, чтобы поговорить с семьей футболиста.

В итоге официально о сделке было объявлено в январе 2016 года. Тогда же клуб отдал Груича в аренду «Црвене Звезде» до конца сезона.

«Поговорили с Клоппом о роли, в которой он видит меня на поле. Это будет что-то между шестым и десятым номером — box-to-box. Я просил, чтобы не отдавали в аренду, хотел сразуиграть в “Ливерпуле” — цитирует Груича This is Anfield. — Клопп показался открытым человеком, обо всем рассказал. Его звонок только упрочил мое желание перейти в “Ливерпуль”. Я бы предпочел английский клуб даже “Барселоне” с “Реалом”!».

Серб дебютировал за «Ливерпуль» в 2016 году в матче с «Бернли», выйдя на замену. Но много игр за первую команду не провел. Всего на его счету 15 матчей. В январе 2018 года был отдан в аренду «Кардиффу». Там сыграл 13 матчей и забил один гол.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И ПОЗИЦИЯ НА ПОЛЕ

Несмотря на высокий рост (192 см), Груич обладает хорошей скоростью, поставленным дальним ударом, точным пасом, уверенно чувствует себя с мячом. То есть может сыграть не только в центре полузащиты, но и ближе к линии нападения.

Тренер Марко в молодежной сборной Сербии, Желько Паунович, уверен, что футболист не просто может, а должен чаще играть на позиции атакующего полузащитника или даже вингера. «Он не прирожденный лидер, но не теряется в важных матчах. Думаю, ему лучше играть ближе к линии атаки», — приводит слова тренера Sky Sports.

КОПИЯ МАТИЧА