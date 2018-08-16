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Новый Матич. Что известно о возможном новичке ЦСКА Марко Груиче

По данным Evening Standard, московский клуб может арендовать у «Ливерпуля» молодого сербского полузащитника. Рассказываем, кто это такой.

Источник: Спорт-Экспресс

Возраст: 22 года
Позиция: центральный полузащитник
Цена: 5 миллионов евро по данным transfermarkt.de.

«ЦРВЕНА ЗВЕЗДА»

Груич провел восемь лет в академии «Црвены Звезды» и дебютировал за первую команду в 17 лет, когда главным тренером был португалец Са Пинту.

Следующий сезон Марко провел в аренде, играя во втором дивизионе за клуб «Колубара». А в 2015 году закрепился в основном составе «Црвены Звезды».

Тогда же на него нашлись первые претенденты в Европе: «Рома» и «Гамбург». Но сербы отклонили предложения обоих клубов. Чуть позже игроком заинтересовалась «Бенфика», которая в последние годы активно ведет себя на сербском рынке. Но и туда Груича не отпустили — он продлил контракт с «Црвеной Звездой» до 2018 года.

Полузащитникстал чемпионом Сербии в сезоне-2015/16, когда команду тренировал Миодраг Божович, а также выиграл с молодежной сборной чемпионат мира в 2015 году.

Под руководством Божовича Груич стал играть на позиции «десятки», так как обладает хорошим дальним ударом.

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«ЛИВЕРПУЛЬ»

В декабре 2015 года’Црвена Звезда не устояла и продала полузащитника в «Ливерпуль» за 7 миллионов евро.

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Но не все было так просто. Отец игрока, Горан Груич, отказался отпускать Марко в Англию. И отобрал у него паспорт. Груич-старший считал, что переход в «Ливерпуль» в таком раннем возрасте просто разрушит карьеру сыну. «Я не позволю им разрушить карьеру Марко. Его паспорт у меня и заявляю, что он никуда не едет, — говорил Горан в интервью Blic. — Марко стал чемпионом мира, может выиграть титул с “Црвеной Звездой”. Логично, что через год он будет стоит еще дороже».

«Ливерпулю» пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить сына и отца согласиться на сделку. Главный тренер английской команды Юрген Клопп звонил игроку лично. А его помощник, Желько Бувач, даже летал в Белград, чтобы поговорить с семьей футболиста.

В итоге официально о сделке было объявлено в январе 2016 года. Тогда же клуб отдал Груича в аренду «Црвене Звезде» до конца сезона.

«Поговорили с Клоппом о роли, в которой он видит меня на поле. Это будет что-то между шестым и десятым номером — box-to-box. Я просил, чтобы не отдавали в аренду, хотел сразуиграть в “Ливерпуле” — цитирует Груича This is Anfield. — Клопп показался открытым человеком, обо всем рассказал. Его звонок только упрочил мое желание перейти в “Ливерпуль”. Я бы предпочел английский клуб даже “Барселоне” с “Реалом”!».

Серб дебютировал за «Ливерпуль» в 2016 году в матче с «Бернли», выйдя на замену. Но много игр за первую команду не провел. Всего на его счету 15 матчей. В январе 2018 года был отдан в аренду «Кардиффу». Там сыграл 13 матчей и забил один гол.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И ПОЗИЦИЯ НА ПОЛЕ

Несмотря на высокий рост (192 см), Груич обладает хорошей скоростью, поставленным дальним ударом, точным пасом, уверенно чувствует себя с мячом. То есть может сыграть не только в центре полузащиты, но и ближе к линии нападения.

Тренер Марко в молодежной сборной Сербии, Желько Паунович, уверен, что футболист не просто может, а должен чаще играть на позиции атакующего полузащитника или даже вингера. «Он не прирожденный лидер, но не теряется в важных матчах. Думаю, ему лучше играть ближе к линии атаки», — приводит слова тренера Sky Sports.

КОПИЯ МАТИЧА

Так Груича стали называть, когда ему было 18 лет. Во взрослой команде Марко играл то центрального полузащитника, то опорного. «В итоге из-за моей позиции на поле и роста меня стали сравнивать с Неманьей Матичем, — говорил Груич изданию Blic. — Он и правда пример для меня, слежу за всеми играми “Челси”, за тем, как он действует на поле. И мне нравится та система, по которой играет команда Моуринью. Хотел бы когда-нибудь тоже так сыграть». Но эти слова были сказаны до перехода в «Ливерпуль». Теперь Груича чаще сравнивают со Стивеном Джеррардом. Однако свою любимую позицию на поле игрок до сих пор не выбрал.

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