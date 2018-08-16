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15:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Врачи сомневаются, что состояние спартаковца Алексея Парамонова нормализуется

Врачи дают неутешительные прогнозы относительно состояния старейшего ветерана «Спартака», олимпийского чемпиона Мельбурна Алексея Парамонова.

93-летний бывший нападающий по-прежнему находится в больнице.

— К сожалению, состояние Алексея Александровича не улучшает, и врачи говорят, что не улучшится, — сказал друг Парамонова Михаил Захаров.

— Кто-то из спартаковцев к нему приезжал?

— Молодые игроки «Спартака» Александр Максименко, Николай Рассказов и Александр Ломовицкий после тренировки навестили его в больнице.

— Алексей Александрович говорил с ними?

— Он уже не говорит. К огромному сожалению, пошел обратный отсчет. Врачи сказали, что его жизненный путь может завершиться в любую минуту.

— Когда его состояние ухудшилось?

— Вы знаете, мы были на матчах чемпионата мира, и он был в прекрасной форме. Позже он в своем возрасте сходил в Большой театр, а дальше все как-то резко у него стало отказывать. Приезжали к нему Сергей Родионов (гендиректор «Спартака». — Прим. «СЭ») и Леша Матвеев (директор музея «Спартака. — Прим. «СЭ»), они мне потом сказали, что шокированы тем, как его состояние изменилось буквально за один месяц. Видимо, его организм выработал свой максимум. (Андрей СИЗЯКИН).

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