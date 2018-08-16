Врачи сомневаются, что состояние спартаковца Алексея Парамонова нормализуется
Врачи дают неутешительные прогнозы относительно состояния старейшего ветерана «Спартака», олимпийского чемпиона Мельбурна Алексея Парамонова.
Врачи дают неутешительные прогнозы относительно состояния старейшего ветерана «Спартака», олимпийского чемпиона Мельбурна Алексея Парамонова.
93-летний бывший нападающий
— К сожалению, состояние Алексея Александровича не улучшает, и врачи говорят, что не улучшится, — сказал друг Парамонова Михаил Захаров.
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— Молодые игроки «Спартака» Александр Максименко, Николай Рассказов и Александр Ломовицкий после тренировки навестили его в больнице.
— Алексей Александрович говорил с ними?
— Он уже не говорит. К огромному сожалению, пошел обратный отсчет. Врачи сказали, что его жизненный путь может завершиться в любую минуту.
— Когда его состояние ухудшилось?
— Вы знаете, мы были на матчах чемпионата мира, и он был в прекрасной форме. Позже он в своем возрасте сходил в Большой театр, а дальше все