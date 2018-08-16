Врачи сомневаются, что состояние спартаковца Алексея Парамонова нормализуется

— Вы знаете, мы были на матчах чемпионата мира, и он был в прекрасной форме. Позже он в своем возрасте сходил в Большой театр, а дальше все как-то резко у него стало отказывать. Приезжали к нему Сергей Родионов (гендиректор «Спартака». — Прим. «СЭ») и Леша Матвеев (директор музея «Спартака. — Прим. «СЭ»), они мне потом сказали, что шокированы тем, как его состояние изменилось буквально за один месяц. Видимо, его организм выработал свой максимум. (Андрей СИЗЯКИН).