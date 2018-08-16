«Краснодар» стал лауреатом премии «Лига Fair Play» по итогам чемпионата России — 2017/18

«Современная футбольная академия, отличный стадион, а главное — зрелищная игра команды, интеллигентное поведение футболистов и болельщиков позволили “Краснодару” получить главную награду чемпионата за честную игру в прошедшем сезоне-2017/18», — говорится в сообщении.

Торжественная церемония награждения команды состоится 18 августа в Краснодаре перед началом матча четвертого тура чемпионата России против «Спартака».

Обладатель премии определяется на основании оценок по итогам месяца и сезона по шести критериям: количество желтых и красных карточек, зрелищность игры, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд и поведение болельщиков.