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16:04 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» стал лауреатом премии «Лига Fair Play» по итогам чемпионата России — 2017/18

ТАСС, 16 августа. «Краснодар» стал лауреатом премии «Лига Fair Play» по итогам чемпионата России по футболу в сезоне-2017/18, награда вручается Российской премьер-лигой (РПЛ) на основании критериев честной игры. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Современная футбольная академия, отличный стадион, а главное — зрелищная игра команды, интеллигентное поведение футболистов и болельщиков позволили “Краснодару” получить главную награду чемпионата за честную игру в прошедшем сезоне-2017/18», — говорится в сообщении.

Торжественная церемония награждения команды состоится 18 августа в Краснодаре перед началом матча четвертого тура чемпионата России против «Спартака».

Обладатель премии определяется на основании оценок по итогам месяца и сезона по шести критериям: количество желтых и красных карточек, зрелищность игры, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд и поведение болельщиков.

По итогам всех туров «Краснодар» набрал 8,012 балла, второе место занял «Ростов» (7,892), третье — екатеринбургский «Урал» (7,850). Лучшим из московских клубов стал «Локомотив», занявший четвертое место, ЦСКА стал шестым, «Динамо» — девятым, «Спартак» — 15-м.

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