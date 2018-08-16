Ташаев выплатил «Динамо» 110 миллионов рублей

Источник: РИА "Новости"

Арбитражный суд Москвы во вторник отклонил иск Всероссийского физкультурно-спортивное общества (ВФСО) «Динамо» (акционер футбольного клуба «Динамо»), требовавшего признать незаконным пункт об отступных в контракте Ташаева, который в июле подписал соглашение со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что в контракте Ташаева с «Динамо» была опция, согласно котрой игрок мог перейти в другой клуб за 1,5 миллиона евро. Отмечается, что, несмотря на согласие с данным пунктом договора, московский клуб не стал возвращать деньги, полученные от Ташаева в качестве компенсации.

— Суд констатирует, что согласно материалам дела сумма компенсации в предусмотренном договором размере и в установленные договором сроки (абз 1 п 18.1.) была выплачена работником (Ташаевым Александром Михайловичем) в пользу работодателя, — говорится в полном тексте решения суда. — При этом, материалами дела установлено, что работодатель направил Ташаеву А. М. реквизиты для перечисления денежных средств и 25.07.18 принял денежные средства в сумме 110 289 150 рублей от работника Ташаева А. М. без возражений. Указанные денежные средства работодатель работнику не возвратил в связи с несогласием с оспариваемым пунктом Трудового договора.

Как отмечается в материалах суда, «Динамо» настаивает на том, что трудовой договор с Ташаевым в спорной части был заключен без принятия соответствующего решения совета директоров клуба. Суд же установил, что для включения данного условия в трудовой договор одобрения совета директоров не требовалось. Также суд признал обоснованным довод стороны Ташаева о том, что к игроку не могут быть применены спортивные или иные санкции.