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17:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агент: Сделка с «Аталантой» завершена. Ригони уйдет из «Зенита»

Представитель полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони Хуан Крус Ольер подтвердил «СЭ» информацию о том, что 25-летний перейдет в «Аталанту».

Источник: Спорт-Экспресс

Ранее сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что за аренду Ригони «Аталанта» заплатит 1 миллион евро. Также соглашение между клубами подразумевает опцию выкупа прав на игрока по завершении срока аренды. Это обойдется клубу из Бергамо в 15 миллионов евро.

— Сделка с «Аталантой» завершена, клубы договорились об аренде, — сказал Ольер. — Ригони перейдет в эту команду и будет выступать до конца сезона. (Игорь НОВИКОВ).

Ригони перешел в «Зенит» прошлым летом, сине-бело-голубые отдали за него 7 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету два матча во всех турнирах.

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