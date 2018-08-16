Агент: Сделка с «Аталантой» завершена. Ригони уйдет из «Зенита»

Источник: Спорт-Экспресс

Ранее сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что за аренду Ригони «Аталанта» заплатит 1 миллион евро. Также соглашение между клубами подразумевает опцию выкупа прав на игрока по завершении срока аренды. Это обойдется клубу из Бергамо в 15 миллионов евро.

— Сделка с «Аталантой» завершена, клубы договорились об аренде, — сказал Ольер. — Ригони перейдет в эту команду и будет выступать до конца сезона. (Игорь НОВИКОВ).