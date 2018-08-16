Тренер ЦСКА: Создается новая команда, и пока мы только в начале пути

Источник: РИА "Новости"

— Абель Эрнандес и Ильзат Ахметов полностью провели второй тайм против «Ростова». Оба игрока, недавно появившиеся в ЦСКА, к тому моменту уже были готовы отыграть по 45 минут?

— Возможно, для Абеля это было многовато. Он перешел к нам за несколько дней до матча, успел провести всего две тренировки. Однако учитывая происходившее на поле до перерыва, нужно было что-то предпринимать. Опыт и класс Эрнандеса могли помочь нам переломить ситуацию. Думаю, этот тайм пошел ему на пользу. То же самое можно сказать и об Ахметове. И уже в матче с «Енисеем» они действовали более продуктивно.

— В чем состоит специфика работы с молодыми футболистами?

— Задача в том, чтобы довести их до основного состава. Раскрыть потенциал, сделав упор на сильные качества, адаптировать к нашей команде и чемпионату. Выжать из них максимум. Вместе с тем, среди новичков ЦСКА есть и опытные, состоявшиеся футболисты — Хердур Магнуссон и Абель Эрнандес. Классные мастера, которых также необходимо грамотно вписать в нашу игру.

— По-вашему, молодежь понимает, какой шанс ей выпал в нынешней ситуации?

— Надеюсь, да. По крайней мере, то, с какой самоотдачей работают игроки, настраивает на позитивный лад. Ну, а дальше все зависит только от них самих. Ребята талантливы, но впереди много работы.

— По-вашему, этот сезон можно назвать переходным для армейцев? Или даже на фоне таких перемен команда способна решать большие задачи уже сейчас?

— Нынешний сезон, вне всякого сомнения, именно переходным и становится. Безусловно, мы понимаем, в каком клубе находимся, но на сегодняшний день, повторю, надо идти от матча к матчу, понимая, что любая игра для нас очень важна. Необходимо набраться терпения. Создается новая команда, и пока мы только в начале пути. Нужно работать, работать и еще раз работать.