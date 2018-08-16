Названа самая честная футбольная команда России

«Современная футбольная академия, отличный стадион, а главное — зрелищная игра команды, интеллигентное поведение футболистов и болельщиков позволили “Краснодару” получить главную награду чемпионата за честную игру в прошедшем сезоне-2017/18», — говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.

«Краснодар» набрал 8,012 балла, второе место занял «Ростов» (7,892), третье — екатеринбургский «Урал» (7,850). Обладатель премии определялся по шести критериям: количество желтых и красных карточек, зрелищность игры, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд и поведение болельщиков.

Церемония награждения команды состоится 18 августа в Краснодаре перед началом матча четвертого тура чемпионата России против «Спартака».