ЦСКА готов заплатить € 3 млн за 19-летнего исландского полузащитника

По информации источника, «армейцы» готовы заплатить за 19-летнего футболиста € 3 млн. Эта сумма может возрасти за счёт бонусов, предусмотренных за успешное выступление полузащитника. Если этот переход состоится, исландец станет самым дорогостоящим игроком «Норрчёпинга».

В этом сезоне Сигурдссон провёл 16 матчей в чемпионате Швеции, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Он защищает цвета своей нынешней команды с 2017 года.