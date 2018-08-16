ЦСКА готов заплатить € 3 млн за 19-летнего исландского полузащитника
Полузащитник шведского футбольного клуба «Норрчёпинг» Арнор Сигурдссон попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает издание Expressen.
Полузащитник шведского футбольного клуба «Норрчёпинг» Арнор Сигурдссон попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает издание Expressen.
По информации источника, «армейцы» готовы заплатить за 19-летнего футболиста € 3 млн. Эта сумма может возрасти за счёт бонусов, предусмотренных за успешное выступление полузащитника. Если этот переход состоится, исландец станет самым дорогостоящим игроком «Норрчёпинга».
В этом сезоне Сигурдссон провёл 16 матчей в чемпионате Швеции, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Он защищает цвета своей нынешней команды с 2017 года.
Летом ЦСКА приобрёл еще одного исландского футболиста — «армейцы» купили у «Бристоль Сити» защитника Хёрдура Магнуссона.