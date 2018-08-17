Спортивное общество «Динамо», получившее большое влияние в СССР в конце 20-х годов, начало строительство своего футбольного стадиона еще в 1926 году. Открытие арены состоялось 17 августа 1928 года.

В те времена в СССР еще не проводился чемпионат страны, однако игра набирала стремительную популярность. Динамовские футболисты считались одними из лучших в столице, однако играть им приходилось на стадионе, расположенном на пустыре близ детской больницы святой Ольги недалеко от Рижского вокзала, где душевые располагались в помещении бывшего морга.

Не без помощи влиятельного руководства НКВД спортобществу «Динамо» удалось получить разрешение на строительство своей новой арены в живописном Петровском парке. В начале ХХ века здесь была построена киностудия, а в годы нэпа располагались дорогие рестораны для зажиточной публики, в том числе и знаменитая «Стрельна» с большим зимним садом и цыганским хором.

Стадион для «Спартакиады»

Поначалу строили стадион энтузиасты динамовской молодежи, которые выходили на стройку по выходным. Но в 1927 году было принято историческое для общества «Динамо» и всего советского футбола решение — в честь десятилетия установления советской власти провести масштабные спортивные соревнования, получившие название «Спартакиада». Хотя это слово образовано от названия другого популярного футбольного клуба (пусть в конце 20-х годов Никола Старостин «Спартак» еще не придумал), максимальную пользу для себя получило «Динамо».

Строительство нового стадиона, который должен был принять Спартакиаду, стало государственной задачей, изменились проект и финансирование.

Уже через год арена была введена в строй. Вместо привычного для тех времен стадиончика с минимумом удобств для игроков и болельщиков «Динамо» получило современную арену, способную вместить 40 тысяч зрителей. Его сразу прозвали «советским Колизеем». Предыдущая крупнейшая арена города, стадион имени Вацлава Воровского напротив Нескучного сада, с трудом вмещал 15 тысяч зрителей.

Проектировали динамовский стадион видные архитекторы Александр Лангман и Лазарь (Леонид) Чериковер. Изначально арена состояла из трех бетонных трибун, а на месте Восточной трибуны располагались небольшие спортивные площадки. Присутствовала и обязательная легкоатлетическая дорожка.

Спортсмены получили просторные раздевалки, медицинский центр, комнаты для отдыха и теоретических занятий. Вокруг арены было сооружено несколько баскетбольных и городошных площадок, теннисные корты. Петровский парк быстро стал любимым местом занятий спортом для москвичей, комплекс мог вместить разом до двух тысяч спортсменов.

Первый матч на арене был сыгран в день открытия — 17 августа 1928 года — в рамках Всесоюзной Спартакиады состоялась встреча между футболистами Белорусской ССР и рабочих клубов Швейцарии.

Через год после первого футбольного матча на «Динамо» достроили вело- и мототрек, который опоясывал стадион. Оригинальная задумка архитекторов, впрочем, оказалась неудачной. Вело- и мотогонки мешали проведению футбольных матчей, к тому же не было возможности сделать достаточный уклон трека, что не позволяло достигать необходимой скорости разгона. Впоследствии трек использовали как дополнительные трибуны на самых интересных футбольных и легкоатлетических соревнованиях.

«Шайба» и «Зубило»

Хотя чемпионат СССР впервые был проведен лишь в 1936 году, матчи популярных столичных команд вызывали огромный интерес у публики, и вместимости даже громадного по тем временам динамовского стадиона не хватало. Пусть популярная «Футбольная песенка» со словами Льва Ошанина «Но упрямо едет на “Динамо” вся Москва» появилась уже после войны, и в начале 30-х годов тысячи людей штурмом брали направлявшиеся в сторону стадиона трамваи.

Примерно в те же годы здесь «состоялся» и легендарный матч между командами «Шайба» и «Зубило» — по сюжету повести-сказки Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч».

Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб тогда сыграл ключевую роль в разгромной победе «Шайбы», которая наколотила в ворота соперников 24 мяча. Хотя футбольные сцены из популярного кинофильма снимались в Ленинграде, сам описанный в сказке матч состоялся именно на «Динамо».

В 1934 году «Динамо» претерпело первую реконструкцию, когда убрали трек и достроили Восточную трибуну, замкнув овал. Поле углубили на три метра, создав дополнительный ярус. Тогда же на верхних ярусах трибун стали устанавливать лавки для стоячих мест, что позволило официально увеличить вместимость до 55 тысяч зрителей (на самом деле на трибунах собиралось гораздо больше болельщиков).

28 августа 1936 года стадион «Динамо» принял первый в истории финал Кубка России, в котором столичный «Локомотив» победил «Динамо» из Тбилиси — 2:0. А в мае 1938 года около арены была открыта одноименная станция метрополитена.

Военные и послевоенные годы

В годы войны главный стадион страны охранялся особо. Стадион превратился в учебный лагерь для молодых бойцов, потому арену тщательно замаскировали, а на футбольном поле даже высадили ели. Но уже в июле 1944 года здесь состоялась официальная игра — в рамках чемпионата Москвы «Динамо» победило торпедовцев со счетом 3:2. А в августе на «Динамо» был проведен финал Кубка СССР, где ленинградский «Зенит» победил ЦДКА, став первой не московской командой, завоевавшей трофей.

После войны стадион «Динамо» еще десять лет оставался главным в стране и постоянно совершенствовался.

В 1953 году здесь впервые в СССР установили освещение, в 1964 году — электронное световое табло. Ранее на Восточной трибуне стояли «информационные башни», где громадными буквами вывешивались названия команд и цифры, указывающие счет матча. К тому времени на юго-западе Москвы был построен спорткомплекс «Лужники», и динамовский стадион перестал быть главным в городе (ранее звание крупнейшей арены страны перешло к 100-тысячному стадиону имени Кирова в Ленинграде).

В 1977 году началась первая капитальная реконструкция динамовского стадиона — к Олимпиаде. Были обновлены трибуны и подтрибунные помещения, возведены новые башни освещения. Построены были и новые спортивные сооружения на прилежащей территории, где появились футбольно-легкоатлетический манеж, гимнастический зал, каток с искусственным льдом, открытые бассейны и гостиница. Во время Олимпиады 1980 году на «Динамо» прошли некоторые матчи футбольного турнира.

От 90-х до наших дней

В 1990-х годах стадион «Динамо» получил новую специализацию — как и на других спортивных аренах страны, здесь стали проходить концерты. Именно на «Динамо» в 1996 году состоялось первое в стране выступление легендарной рок-группы Deep Purple, в том же году концерт на столичной арене дал Майкл Джексон. В 1998 году стадион прошел очередную реконструкцию, когда в рамках регламента чемпионата России поле было оборудовано подогревом, а на трибунах установлены пластиковые сиденья. Вместимость арены сократилась до 36 880 мест.

Помимо родного «Динамо», стадион в Петровском парке принимал множество матчей сборной России и даже московского «Спартака», который нередко менял домашний стадион во время регулярных реконструкций «Лужников».

В 2008 году динамовский стадион был закрыт на реконструкцию, став частью парка «ВТБ-Арена», где также будет открыта универсальная площадка для хоккея, баскетбола и других соревнований, а также спортивная академия. За десять лет проект неоднократно менялся, на арене даже планировалось проводить матчи чемпионата мира 2018 года. По первоначальному проекту реконструировать арену должны были с сохранением исторических фасадов, однако в итоге сохранили лишь часть Западной трибуны, которая теперь отделена от арены и должна стать частью клубного музея.

Завершение строительства было первоначально намечено на 2011 год, нынешние сроки введения стадиона в строй — конец 2018 года. При этом инвестор уже реализует в Петровском парке коммерческую часть проекта, которая включает продажу или аренду апартаментов и офисов.