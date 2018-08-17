В новом контракте Зобнина сумма отступных составит 35 млн евро
В столичном клубе довольны игрой российского футболиста и хотят с продлить с ним контракт.
В столичном клубе довольны игрой российского футболиста и хотят с продлить с ним контракт.
Как сообщает Sport24.ru, московский «Спартак» намеревается продлить трудовое соглашение с полузащитником Романом Зобниным.
По информации источника,
Отмечается, что по новому контракту, который будет рассчитан до конца сезона-2023/24, сумма отступных за хавбека составит 35 млн евро. Ранее, как пишет источник, она составляла 15 млн евро. Текущее соглашение Зобнина действует до окончания сезона-2020/21.
Напомним, полузащитник перешел в «Спартак» из московского «Динамо» 1 января 2016 года. За это время футболист выиграл с
Отметим, что хавбек также выступил в составе сборной России на домашнем чемпионате мира, где сыграл 5 матчей и отдал 1 голевой пас. Всего на его счету 17 матчей за национальную команду.