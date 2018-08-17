В новом контракте Зобнина сумма отступных составит 35 млн евро

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Sport24.ru, московский «Спартак» намеревается продлить трудовое соглашение с полузащитником Романом Зобниным.

По информации источника, красно-белые готовы поднять зарплату 24-летнему игроку до 3 млн евро в год, а также включить различные бонусы.

Отмечается, что по новому контракту, который будет рассчитан до конца сезона-2023/24, сумма отступных за хавбека составит 35 млн евро. Ранее, как пишет источник, она составляла 15 млн евро. Текущее соглашение Зобнина действует до окончания сезона-2020/21.

Напомним, полузащитник перешел в «Спартак» из московского «Динамо» 1 января 2016 года. За это время футболист выиграл с красно-белыми чемпионат России, а также Суперкубок страны. На его счету два гола и пять голевых передач в 57 матчах во всех турнирах за «Спартак».