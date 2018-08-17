«Спартак» внес Романа Еременко в заявку на сезон

Финский полузащитник в настоящий момент отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина, которая заканчивается 6 октября. 10 августа «Спартак» объявил о договоренности с 31-летним футболистом о подписании трудового договора, игрок может тренироваться с любой командой с 7 августа.

До дисквалификации Еременко с 2014 года выступал за московский ЦСКА, в составе которого провел 80 матчей в различных турнирах и забил 20 голов. Ранее полузащитник также играл за финский «Яро», итальянские «Удинезе» и «Сиену», украинское «Динамо» (Киев) и казанский «Рубин».