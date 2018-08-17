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22:04 (мск), источник: ТАСС

«Оренбург» обыграл «Анжи» и вышел на первое место в чемпионате России по футболу

ТАСС, 17 августа. «Оренбург» одержал волевую победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 3:1 в гостевом матче четвертого тура чемпионата России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей забитыми мячами отметились Денис Попович (69-я минута, с пенальти), Алексей Сутормин (77) и Андреа Чуканов (83), у проигравших отличился Иван Новосельцев (12-я минута). На 41-й минуте полузащитник хозяев Иван Маркелов не реализовал пенальти. Вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов в текущем сезоне отразил второй удар с 11-метровой отметки в четырех матчах. В матче второго тура против самарских «Крыльев Советов» (3:0) пенальти в его ворота не реализовал Срджан Мияйлович.

Для «Анжи» этот матч стал первой домашней игрой в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Встречи с екатеринбургским «Уралом» (1:0), «Уфой» (0:3) и московским «Спартаком» (0:1) махачкалинцы проводили на выезде.

В турнирной таблице «Оренбург» вышел на первое место, набрав девять очков после четырех матчей, «Анжи» с тремя очками идет 11-м.

В следующем туре «Анжи» в гостях сыграет с московским «Локомотивом», «Оренбург» примет «Краснодар». Обе встречи пройдут 26 августа.

Анжи 1:3
Первый тайм: 1:0
Оренбург
17.08.2018, 19:30 Зрители: 6253 основной раунд: 4-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев Владимир Федотов
Голы
12′ Иван Новосельцев (И. Маркелов, И. Удалый) 25
10 Денис Попович 69′
19 Алексей Сутормин (А. Ойеволе, Д. Мишкич) 77′
11 Андреа Чуканов 83′
Нереализованные пенальти
41′ И. Маркелов 6
Составы
Юрий Дюпин 22
Константин Савичев 24
Евгений Гапон 30
60′ Игорь Удалый 3
Джон Чансельор 4
68′ Иван Новосельцев 25
Владислав Кулик 5
72′ Мохаммед Рабиу (к) 20
66′ Адлан Кацаев 10
Гаэль Белла Ондуа 29
74′ Роланд Гиголаев 13
Гамид Агаларов 14
54′ 86′ Иван Маркелов 6
Амир Мохаммад 27
91 Евгений Фролов
19 Алексей Сутормин
13 Сергей Терехов
3 Михаил Сиваков 71′
6 Силвие Бегич 40′
58 Адессойе Ойеволе
8 Даниэл Мишкич
29 Вадим Афонин (к)
23 Сергей Бреев 57′
11 Андреа Чуканов
86 Григорий Чиркин 46′ 8′
10 Денис Попович
9 Андрей Козлов 87′
32 Артем Кулишев
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 5
3 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 5
4 Угловые 8
13 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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