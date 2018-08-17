«Оренбург» обыграл «Анжи» и вышел на первое место в чемпионате России по футболу

В составе победителей забитыми мячами отметились Денис Попович (69-я минута, с пенальти), Алексей Сутормин (77) и Андреа Чуканов (83), у проигравших отличился Иван Новосельцев (12-я минута). На 41-й минуте полузащитник хозяев Иван Маркелов не реализовал пенальти. Вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов в текущем сезоне отразил второй удар с 11-метровой отметки в четырех матчах. В матче второго тура против самарских «Крыльев Советов» (3:0) пенальти в его ворота не реализовал Срджан Мияйлович.
Для «Анжи» этот матч стал первой домашней игрой в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Встречи с екатеринбургским «Уралом» (1:0), «Уфой» (0:3) и московским «Спартаком» (0:1) махачкалинцы проводили на выезде.
В турнирной таблице «Оренбург» вышел на первое место, набрав девять очков после четырех матчей, «Анжи» с тремя очками идет 11-м.
В следующем туре «Анжи» в гостях сыграет с московским «Локомотивом», «Оренбург» примет «Краснодар». Обе встречи пройдут 26 августа.