«Оренбург» обыграл «Анжи» и вышел на первое место в чемпионате России по футболу

В составе победителей забитыми мячами отметились Денис Попович (69-я минута, с пенальти), Алексей Сутормин (77) и Андреа Чуканов (83), у проигравших отличился Иван Новосельцев (12-я минута). На 41-й минуте полузащитник хозяев Иван Маркелов не реализовал пенальти. Вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов в текущем сезоне отразил второй удар с 11-метровой отметки в четырех матчах. В матче второго тура против самарских «Крыльев Советов» (3:0) пенальти в его ворота не реализовал Срджан Мияйлович.