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17 августа, источник: Чемпионат.com

«Спартак» был готов отдать Промеса в аренду в «Милан»

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес был близок к переходу в «Милан» в последний день трансферного окна в Италии, сообщает Sportitalia.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, руководство красно-белых было готово отдать Промеса в аренду, однако итальянский клуб отказался от трансфера.

Напомним, ранее сообщалось, что «Милан» решил не покупать 26-летнего голландца из-за высокой стоимости. Отмечалось, что «Спартак» хотел получить с продажи игрока не менее € 25 млн.

Квинси перешёл в «Спартак» в 2014 году из «Твенте» за € 10 млн. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги он стал лучшим бомбардиром. Полузащитник принял участие в 26 матчах (25 — в основе), забил 15 голов (3 — с пенальти) и отдал 7 результативных передач.

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