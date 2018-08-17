«Спартак» был готов отдать Промеса в аренду в «Милан»

По информации издания, руководство красно-белых было готово отдать Промеса в аренду, однако итальянский клуб отказался от трансфера.

Напомним, ранее сообщалось, что «Милан» решил не покупать 26-летнего голландца из-за высокой стоимости. Отмечалось, что «Спартак» хотел получить с продажи игрока не менее € 25 млн.