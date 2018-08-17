«Спартак» был готов отдать Промеса в аренду в «Милан»
Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес был близок к переходу в «Милан» в последний день трансферного окна в Италии, сообщает Sportitalia.
Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес был близок к переходу в «Милан» в последний день трансферного окна в Италии, сообщает Sportitalia.
По информации издания, руководство
Напомним, ранее сообщалось, что «Милан» решил не покупать 26-летнего голландца
Квинси перешёл в «Спартак» в 2014 году из «Твенте» за € 10 млн. В минувшем сезоне Российской