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10:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Арнор Сигурдссон: Горжусь тем, что такой большой клуб, как ЦСКА, проявляет ко мне интерес

ЦСКА интересуется хавбеком «Норчепинга» Арнором Сигурдссоном.

Как сообщало шведское издание Expressen, армейцы предложили за 19-летнего исландца около 2,8 миллионов евро.

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Сигурдссон признался, что гордится интересом такого большого клуба, как ЦСКА.

— В данный момент я на 100 процентов сосредоточен на игре за «Норчепинг», — сказал полузащитник в интервью порталу NT. — Но для меня является огромной честью, что такой большой клуб, как ЦСКА, предлагает за меня такие деньги.

Я готов сделать следующий шаг. Это хорошая лига с хорошим темпом. Но пока я сосредоточен лишь на ближайшем матче. Это все, что я могу сказать.

Что я знаю о чемпионате России? Знаю, что там выступает 5 исландских игроков. Знаю, что ЦСКА играет в Лиге чемпионов. Я слышал много хороших вещей, но пока не думаю об этом.

В текущем сезоне Сигурдссон провел 16 матчей за «Норчепинг», в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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