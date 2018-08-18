Арнор Сигурдссон: Горжусь тем, что такой большой клуб, как ЦСКА, проявляет ко мне интерес
ЦСКА интересуется хавбеком «Норчепинга» Арнором Сигурдссоном.
ЦСКА интересуется хавбеком «Норчепинга» Арнором Сигурдссоном.
Как сообщало шведское издание Expressen, армейцы предложили за 19-летнего исландца около 2,8 миллионов евро.
Сигурдссон признался, что гордится интересом такого большого клуба, как ЦСКА.
— В данный момент я на 100 процентов сосредоточен на игре за «Норчепинг», — сказал полузащитник в интервью порталу NT. — Но для меня является огромной честью, что такой большой клуб, как ЦСКА, предлагает за меня такие деньги.
Я готов сделать следующий шаг. Это хорошая лига с хорошим темпом. Но пока я сосредоточен лишь на ближайшем матче. Это все, что я могу сказать.
Что я знаю о чемпионате России? Знаю, что там выступает 5 исландских игроков. Знаю, что ЦСКА играет в Лиге чемпионов. Я слышал много хороших вещей, но пока не думаю об этом.
В текущем сезоне Сигурдссон провел 16 матчей за «Норчепинг», в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.