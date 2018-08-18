Арнор Сигурдссон: Горжусь тем, что такой большой клуб, как ЦСКА, проявляет ко мне интерес

Как сообщало шведское издание Expressen, армейцы предложили за 19-летнего исландца около 2,8 миллионов евро.

Сигурдссон признался, что гордится интересом такого большого клуба, как ЦСКА.

— В данный момент я на 100 процентов сосредоточен на игре за «Норчепинг», — сказал полузащитник в интервью порталу NT. — Но для меня является огромной честью, что такой большой клуб, как ЦСКА, предлагает за меня такие деньги.

Я готов сделать следующий шаг. Это хорошая лига с хорошим темпом. Но пока я сосредоточен лишь на ближайшем матче. Это все, что я могу сказать.

Что я знаю о чемпионате России? Знаю, что там выступает 5 исландских игроков. Знаю, что ЦСКА играет в Лиге чемпионов. Я слышал много хороших вещей, но пока не думаю об этом.