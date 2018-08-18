Галицкий и Федун: такие разные владельцы

Источник: Спорт-Экспресс

НАЧАЛО

«Краснодар» и «Спартак» во многом похожи. Сейчас это клубы «большой пятерки» России, которые ежегодно участвуют в еврокубках. У них роскошные стадионы, построенные на средства владельцев. Оба клуба располагают отличными академиями. Современная инфраструктура, тренеры высокого уровня, сильные воспитанники — все это относится к школам обоих клубов.

Но футбольный путь у Галицкого и Федуна начинался с разных точек. Леонид Арнольдович приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2003-м, когда недавний клуб-гегемон находился в предынфарктном состоянии: команда бултыхалась где-то между серединой таблицы и зоной вылета, стадиона у великого клуба не было, зато были долги, а на трибунах красовались баннеры «Червиченко, убирайся» и «Чемодан — вокзал — Ростов». Для топ-менеджера «Лукойла» Федуна эта покупка была важна с имиджевой точки зрения, ведь быть владельцем одного из клубов-символов России престижно. К тому же, бренд «Спартак» потенциально может привлекать массу инвесторов, что очень важно для любого бизнесмена.

Галицкий тоже мог бы владеть столичным клубом. Сергей Николаевич признавался, что в 2009-м ему предлагали купить тонущую «Москву» за 1 евро, но он отказался. «Я всю жизнь в Краснодарском крае, — объяснял “СЭ” мотивы решения Галицкий. — У нас в России привыкли не уважать землю, где ты родился и живешь. Если ты богатый, то должен брать мешок денег, ехать в Москву, страдать от отсутствия солнца и стоять в пробках. Краснодар — мой любимый город. Я им горжусь и не хочу никуда уезжать».

На момент предложения о покупке «Москвы» у Галицкого уже был футбольный клуб — как раз в любимом городе. Глава крупной сети продовольственных магазинов с нуля создал «Краснодар» и поначалу абсолютно все контролировал сам. Даже на гербе «быков» отражено увлечение лично Галицкого — шахматная доска. Команда стартовала с самого дна: в феврале 2008-го начальник команды Нурбий Хакунов в офисе ПФЛ получил лицензию на участие «Краснодара» во втором дивизионе. Очень быстро новая команда добралась до элиты: сезон-2010 она закончила пятой в первом дивизионе, но ликвидация «Сатурна» и отказ от повышения других клубов катапультировал «Краснодар» в премьер-лигу.

Юра МОВСИСЯН: в «Спартак» — из «Краснодара» | Источник: Спорт-Экспресс

ПЕРВЫЕ ТРАНСФЕРЫ

С 2011 года клубы Федуна и Галицкого играют в одной лиге, хотя кубанский клуб был на слуху в России еще до появления в высшем эшелоне. Все дело в управлении клубом. Галицкий посещал значительную часть тренировок «Краснодара», запрещал болельщикам ругаться матом («если услышу ругань, закрою доступ на фанатскую трибуну»), публично озвучивал мечту когда-нибудь сыграть 11 воспитанниками и подчеркивал, что государство не должно финансировать клубы. Это подкупало.

Со «Спартаком» у «Краснодара» были налажены трансферные связи. Кубанцы выкупали у красно-белых Дринчича, арендовывали Кудряшова, а в 2012-м между клубами произошел первый громкий трансфер: «Спартак» за 7,5 миллиона евро (данные transfermarkt.de) приобрел у «быков» Мовсисяна. «Краснодар» хотел сохранить нападающего и даже собирался удвоить ему зарплату, но магия ромба перевесила все. «Это не бизнес, — писал Галицкий в Твиттере, когда еще активно его вел. — Юру отпустили, так как ему предложили огромный контракт».

Виталий МЕШКОВ | Источник: Спорт-Экспресс

«МОСКВИЧ СУДИЛ ОТВРАТИТЕЛЬНО»

«Спартак» для «Краснодара» долгое время оставался неудобным соперником. В первых семи очных встречах красно-белые всегда побеждали кубанцев, а одна из них завершилась скандалом. Галицкому не понравилось, что на майский матч сезона-2012/13 назначили арбитра Виталия Мешкова из подмосковного Дмитрова и разразился тирадой в Твиттере: «Все московское, — написал он. — “НТВ-Плюс” даже в хайлайт не включил 100-процентный пенальти на Шипицине, и судил отвратительно москвич, от которого зависела судьба “Кубани” и “Спартака”. В дополнительное время двумя руками в штрафной толкают нашего игрока — тоже нет в хайлайте. Рассчитывают на то, что завтра все забудут, и они правы».

«Спартак» тогда в гостях победил со счетом 1:0, а в конце матча в пользу москвичей был назначен 11-метровый удар. Защитник «Краснодара» Руслан Нахушев после игры прямо сказал: «Такие пенальти можно раз шесть за игру давать. Момент у ворот “Спартака” был более очевидным. Судья — негодяй».

Галицкий и до этого активно писал о работе арбитров, и после. Спустя несколько дней после сентябрьского матча со «Спартаком» того же года патрон «Краснодара» написал в Твиттере: «Мне интересно, почему по статистике судьи ошибаются чаще в сторону топ-клубов. Ведь правда интересный вопрос».

В 2013-м Галицкий написал еще кое-что интересное: «Ждем “Спартак” в следующем году. Будем очень злые». И правда, кубанцы рассвирепели: в марте 2014-го «Краснодар» раздавил москвичей со счетом 4:0, а по итогам сезона занял пятое место и обошел «Спартак». В августе «быки» повторили трюк и победили с тем же счетом, а Галицкий подколол столичную команду, когда его спросили об амбициях красно-белых: «Чемпион не может проигрывать 0:4. Вспомните чемпиона, который бы проигрывал 0:4. Наверное, сложно».

Федор СМОЛОВ (справа, против Ильи КУТЕПОВА): мимо «Спартака» — в «Локомотив» | Источник: Спорт-Экспресс

СМОЛОВ И ЮНОША РАЗДОРА

В чем-то мнения Галицкого и Федуна расходятся. Всем известны слова владельца «Спартака» о том, что тренер — это лишь 10 процентов успеха команды. Президент «Краснодара» на эту тему высказывался иначе: «Базисная ошибка здесь в том, что в процентах это не меряется». В чем-то их мнения похожи. Федун, вложивший очень значительные средства в клубную Академию, называл детский футбол «основной будущей рентабельности «Спартака». А Галицкий всегда мечтал и мечтает сделать из «Краснодара» что-то вроде «Атлетика». «Выращиваю футболистов только для своего клуба, — говорил он «СЭ». — Но, конечно, все в нем играть не смогут».

Одним из тех, кого Галицкий в будущем видел в основе «Краснодара», был полузащитник 2001 года рождения Иван Репях. Он воспитывался кубанским клубом, играл за сборную своего возраста, но несколько лет назад перешел в «Спартак». На детском и юношеском уровне трансферы документально не подтверждаются, но, вероятно, между «Краснодаром» и «Спартаком» существовало что-то вроде негласного «пакта о ненападении» — иначе трудно объяснить, почему Галицкий оказался рассержен переходом Репяха. Вот, к слову, его недавний гол в ворота ЦСКА.

Как писал экс-главный редактор «Р-Спорт» Василий Конов, ситуация с трансфером молодого футболиста испортила отношения между двумя клубами и уменьшила вероятность перехода Смолова в «Спартак». А еще год назад трансфер нападающего в московский клуб был вероятен: сам игрок подтверждал интерес красно-белых к себе и даже говорил, что этот интерес ему приятен. Правда, по его же словам, Галицкий не собирался продавать Смолова ни в один российский клуб. Шел декабрь 2016-го.

На форварда «Спартак» охотился и в прошлом году, но «Краснодар» не хотел участвовать ни в каких сделках с красно-белыми. Сообщалось, что Галицкий был готов продать Смолова москвичам за 15 миллионов евро, но переход юного Репяха удвоил эту сумму, поэтому трансфер сорвался.

Самюэль ЖИГО: в «Спартак» — мимо «Краснодара» | Источник: Спорт-Экспресс

НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ПРОСТО ФУТБОЛ

Холодная война между клубами продолжилась этим летом. Еще в мае стало известно о том, что «Краснодар» ведет переговоры с защитником «Гента» Жиго, однако 4 июня француз материализовался в «Спартаке». Менеджмент кубанцев был, мягко говоря, удивлен. «Мы думали, что по Жиго вопрос практически решен, — признавался в интервью “СЭ” генеральный директор “Краснодара” Владимир Хашиг. — Мы больше года вели его. Скажу больше — зимой контактировали с игроком, он знал о нашем интересе, но тогда не рассматривал вариант переезда в Россию. А в это трансферное окно согласие было получено. Мы были близки к завершению сделки. И после этого я случайно узнаю о том, что в переговоры вмешался “Спартак”. Мы предупредили коллег, что находимся в заключительной стадии, и другому клубу из России в данном случае некорректно проявлять активность. Но менеджмент москвичей проигнорировал наше обращение».

Отношения между руководителями клубов остаются прохладными, хотя Федун прошлой осенью публично поддержал инициативу Галицкого о введении видеоповторов и выразил готовность тоже установить нужное оборудование на «Открытие Арене».