Галицкий и Федун: такие разные владельцы
В субботу в центральном матче 4-го тура
В субботу в центральном матче 4-го тура
«Краснодар» и «Спартак» во многом похожи. Сейчас это клубы «большой пятерки» России, которые ежегодно участвуют в еврокубках. У них роскошные стадионы, построенные на средства владельцев. Оба клуба располагают отличными академиями. Современная инфраструктура, тренеры высокого уровня, сильные воспитанники — все это относится к школам обоих клубов.
Но футбольный путь у Галицкого и Федуна начинался с разных точек. Леонид Арнольдович приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2003-м, когда недавний
Галицкий тоже мог бы владеть столичным клубом. Сергей Николаевич признавался, что в 2009-м ему предлагали купить тонущую «Москву» за 1 евро, но он отказался. «Я всю жизнь в Краснодарском крае, — объяснял “СЭ” мотивы решения Галицкий. — У нас в России привыкли не уважать землю, где ты родился и живешь. Если ты богатый, то должен брать мешок денег, ехать в Москву, страдать от отсутствия солнца и стоять в пробках. Краснодар — мой любимый город. Я им горжусь и не хочу никуда уезжать».
На момент предложения о покупке «Москвы» у Галицкого уже был футбольный клуб — как раз в любимом городе. Глава крупной сети продовольственных магазинов с нуля создал «Краснодар» и поначалу абсолютно все контролировал сам. Даже на гербе «быков» отражено увлечение лично Галицкого — шахматная доска. Команда стартовала с самого дна: в феврале 2008-го начальник команды Нурбий Хакунов в офисе ПФЛ получил лицензию на участие «Краснодара» во втором дивизионе. Очень быстро новая команда добралась до элиты: сезон-2010 она закончила пятой в первом дивизионе, но ликвидация «Сатурна» и отказ от повышения других клубов катапультировал «Краснодар» в
С 2011 года клубы Федуна и Галицкого играют в одной лиге, хотя кубанский клуб был на слуху в России еще до появления в высшем эшелоне. Все дело в управлении клубом. Галицкий посещал значительную часть тренировок «Краснодара», запрещал болельщикам ругаться матом («если услышу ругань, закрою доступ на фанатскую трибуну»), публично озвучивал мечту
Со «Спартаком» у «Краснодара» были налажены трансферные связи. Кубанцы выкупали у
«Спартак» для «Краснодара» долгое время оставался неудобным соперником. В первых семи очных встречах
«Спартак» тогда в гостях победил со счетом 1:0, а в конце матча в пользу москвичей был назначен 11-метровый удар. Защитник «Краснодара» Руслан Нахушев после игры прямо сказал: «Такие пенальти можно раз шесть за игру давать. Момент у ворот “Спартака” был более очевидным. Судья — негодяй».
Галицкий и до этого активно писал о работе арбитров, и после. Спустя несколько дней после сентябрьского матча со «Спартаком» того же года патрон «Краснодара» написал в Твиттере: «Мне интересно, почему по статистике судьи ошибаются чаще в сторону
В 2013-м Галицкий написал еще
В
Одним из тех, кого Галицкий в будущем видел в основе «Краснодара», был полузащитник 2001 года рождения Иван Репях. Он воспитывался кубанским клубом, играл за сборную своего возраста, но несколько лет назад перешел в «Спартак». На детском и юношеском уровне трансферы документально не подтверждаются, но, вероятно, между «Краснодаром» и «Спартаком» существовало
Как писал
На форварда «Спартак» охотился и в прошлом году, но «Краснодар» не хотел участвовать ни в каких сделках с
Холодная война между клубами продолжилась этим летом. Еще в мае стало известно о том, что «Краснодар» ведет переговоры с защитником «Гента» Жиго, однако 4 июня француз материализовался в «Спартаке». Менеджмент кубанцев был, мягко говоря, удивлен. «Мы думали, что по Жиго вопрос практически решен, — признавался в интервью “СЭ” генеральный директор “Краснодара” Владимир Хашиг. — Мы больше года вели его. Скажу больше — зимой контактировали с игроком, он знал о нашем интересе, но тогда не рассматривал вариант переезда в Россию. А в это трансферное окно согласие было получено. Мы были близки к завершению сделки. И после этого я случайно узнаю о том, что в переговоры вмешался “Спартак”. Мы предупредили коллег, что находимся в заключительной стадии, и другому клубу из России в данном случае некорректно проявлять активность. Но менеджмент москвичей проигнорировал наше обращение».
Отношения между руководителями клубов остаются прохладными, хотя Федун прошлой осенью публично поддержал инициативу Галицкого о введении видеоповторов и выразил готовность тоже установить нужное оборудование на «Открытие Арене».
Галицкий, зимой продавший свою сеть магазинов, сейчас предпочитает концентрироваться непосредственно на игре в футбол. А там у «Краснодара» тоже не все просто в противостоянии со «Спартаком» — кубанцы не побеждали москвичей уже три с половиной года.