«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Не сумев обыграть во вторник греческий ПАОК в ответном матче квалификации, «Спартак» выбыл из Лиги чемпионов и сыграет осенью во втором по значимости еврокубке — Лиге Европы. Неудача в Лиге чемпионов, впрочем, облегчила августовский календарь команды, которой теперь не придется играть еще два матча квалификации.

Несмотря на неудачные матчи с ПАОКом (2:3, 0:0), «Спартак» неплохо начал сезон в чемпионате России. Команда одержала две победы над «Оренбургом» и «Анжи», а также сыграла вничью с «Локомотивом», не пропустив при этом ни одного мяча. Впрочем, в трех матчах «Спартак» забил всего два гола, испытывая проблемы в созидании. В прошлом туре ворота «Анжи» спартаковцы сумели поразить лишь после двух удалений в составе соперников.

В Краснодар не поехали два травмированных защитника «Спартака» — Илья Кутепов и Сальваторе Боккетти. Накануне клуб внес в заявку на сезон Романа Еременко, который дисквалифицирован до октября за употребление кокаина.

Неудобный «Спартак» и бомбардир Ари

«Краснодар» также выиграл два матча чемпионата, однако одну встречу кубанцы проиграли — на старте сезона «Рубину» со счетом 2:1. Подопечные Мурада Мусаева были освобождены от летних матчей квалификации еврокубков («Краснодар» сыграет в групповой стадии Лиги Европы — прим. ТАСС), однако наставнику команды предстоит заново строить игру в атаке после ухода в «Локомотив» Федора Смолова. Без нападающего «Краснодар» в понедельник сумел победить в гостях «Уфу», забив в концовке усилиями полузащитника Вандерсона.

Со «Спартаком» в атаке кубанцев может выйти получивший российское гражданство форвард Ари, который забил в ворота москвичей семь голов. «Краснодар» в субботу проведет первый в сезоне домашний матч, на котором ожидается аншлаг. Летом вместимость трибун была увеличена до 34 302 мест.

Московский клуб остается самым неудобным соперником для «Краснодара». В 14 матчах краснодарцы одержали лишь три победы, а в семи последних встречах со «Спартаком» они набрали только одно очко. Предыдущая игра команд в Краснодаре завершилась победой москвичей со счетом 4:1, игрой хозяев еще руководил Игорь Шалимов. Тогда ударно выступило атакующее трио легионеров «Спартака» — Луис Адриано отличился дважды, по голу на счету Квинси Промеса и Зе Луиша.

Предстоящий матч пройдет на стадионе «Краснодар» в 19:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Участие в игре не сможет принять дисквалифицированный защитник хозяев Кристиан Рамирес.

Гончаренко против Кононова

Вице-чемпион страны ЦСКА в 16:30 мск на домашней «ВЭБ-Арене» примет тульский «Арсенал». Армейцы стартовали с двух ничьих и одного поражения, забив в трех матчах всего один гол, тогда как «Арсенал» успел уже победить, уступить и сыграть вничью. Неделю назад туляки, которыми руководит Олег Кононов, сумели в меньшинстве забить три гола в ворота «Ахмата». Большую роль в победе сыграл вновь арендованный «Арсеналом» у «Зенита» черногорский форвард Лука Джорджевич.

ЦСКА забил лишь с пенальти, когда уругвайский новичок Абель Эрнандес спас команду от поражения во встрече с «Енисеем». Армейцы продолжают усиливаться молодыми легионерами — на днях у английского «Эвертона» взят в аренду хорват Никола Влашич.

Из шести матчей с «Арсеналом» ЦСКА выиграл пять. В прошлом сезоне тулякам удалось впервые обыграть армейцев (1:0 на своем поле), однако в Москве хозяева разгромили соперника со счетом 6:0, тремя голами отметился Федор Чалов.

Главный арбитр предстоящей игры — Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Не сыграет в субботу дисквалифицированный защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, получивший в прошлом туре красную карточку.

Поражения в большинстве

В 21:30 мск «Ахмат» в Грозном примет казанский «Рубин». Обе команды проиграли предыдущие матчи, выступая в большинстве. Имея на одного игрока больше, грозненцы пропустили три мяча в Туле, а казанцы после удаления Далера Кузяева уступили на своем поле «Зениту» (0:1).

«Рубин» не может выиграть в Грозном уже шесть лет, трижды сыграв вничью и столько же раз уступив сопернику. В прошлом сезоне «Ахмат» победил со счетом 1:0 благодаря автоголу Магомеда Оздоева.

Субботний матч команд на «Ахмат-Арене» обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на- Дону.

Четвертый тур стартовал в пятницу, «Анжи» на своем поле проиграли «Оренбургу» со счетом 1:3. В воскресенье пройдут матчи «Крылья Советов» — «Локомотив», «Зенит» — «Урал» и «Ростов» — «Енисей». Завершится тур в понедельник встречей между «Динамо» и «Уфой».