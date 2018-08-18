Олимпийский чемпион по футболу Парамонов доставлен в реанимацию

93-летний Парамонов в конце июля был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.
«В четверг Парамонова выписали из больницы, но в ночь с пятницы на субботу он был доставлен в реанимацию. Ситуация тяжелая», — сказал Захаров.
В составе «Спартака» Парамонов провел 13 сезонов (1947−1959), сыграл 302 матча и забил 73 мяча. С красно- белыми он стал четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионата страны. В составе сборной СССР Парамонов принял участие в 13 встречах и стал олимпийским чемпионом 1956 года.