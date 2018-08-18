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13:05 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион по футболу Парамонов доставлен в реанимацию

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по футболу 1956 года, ветеран московского «Спартака» Алексей Парамонов в ночь на субботу был доставлен в реанимацию. Об этом ТАСС сообщил его близкий друг Михаил Захаров.

Источник: РИА "Новости"

93-летний Парамонов в конце июля был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.

«В четверг Парамонова выписали из больницы, но в ночь с пятницы на субботу он был доставлен в реанимацию. Ситуация тяжелая», — сказал Захаров.

В составе «Спартака» Парамонов провел 13 сезонов (1947−1959), сыграл 302 матча и забил 73 мяча. С красно- белыми он стал четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионата страны. В составе сборной СССР Парамонов принял участие в 13 встречах и стал олимпийским чемпионом 1956 года.

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