Олимпийский чемпион по футболу Парамонов доставлен в реанимацию

Источник: РИА "Новости"

93-летний Парамонов в конце июля был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.

«В четверг Парамонова выписали из больницы, но в ночь с пятницы на субботу он был доставлен в реанимацию. Ситуация тяжелая», — сказал Захаров.