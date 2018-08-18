Жена и сын Юрия Жиркова едва не погибли
Жена футболиста
Жена футболиста
Жиркова вспомнила, как за день до инцидента лишилась часов во время отдыха на пляже, а затем коротко описала случившееся. По словам супруги футболиста, она находилась в Марбелье и после посещения зоопарка с детьми решила отправиться на море, где едва не утонула вместе с ребенком. «Ночью плохо спала, переживала
Сам футболист не давал комментариев по этому поводу. В настоящее время Жирков восстанавливается от травмы, полученной в матче сборной России на чемпионате мира.
Инна и Юрий поженились в 2008 году. Пара воспитывает троих детей.