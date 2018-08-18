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14:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Жена и сын Юрия Жиркова едва не погибли

Жена футболиста санкт-петербургского «Зенита» Юрия Жиркова Инна в Instagram рассказала о том, как вместе с сыном едва не утонула на отдыхе в испанской Марбелье.

Источник: РИА "Новости"

Жиркова вспомнила, как за день до инцидента лишилась часов во время отдыха на пляже, а затем коротко описала случившееся. По словам супруги футболиста, она находилась в Марбелье и после посещения зоопарка с детьми решила отправиться на море, где едва не утонула вместе с ребенком. «Ночью плохо спала, переживала из-за этого, пока вчера кое-что не случилось. Я на руках с младшим сыном чуть не утонула», — написала она.

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Сам футболист не давал комментариев по этому поводу. В настоящее время Жирков восстанавливается от травмы, полученной в матче сборной России на чемпионате мира.

Инна и Юрий поженились в 2008 году. Пара воспитывает троих детей.

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