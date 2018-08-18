Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник1
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тюмень0
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Томь2
Армавир0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кардифф Сити0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Львов
Шахтер Д
Футбол. Первый дивизион
18:00
Тамбов
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Авангард К
Балтика
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Химки
Футбол. Зарубежный
18:00
Генгам
ПСЖ
Футбол. Первый дивизион
19:00
Сочи
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Спартак М
Футбол. Зарубежный
19:00
Кьево
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:15
Сельта
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Арсенал
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо К
Александрия
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Ренн
Анже
Футбол. Зарубежный
21:15
Вильярреал
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ахмат
Рубин
Футбол. Зарубежный
21:30
Лацио
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:15
Барселона
Алавес
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч0
Краснодар-21
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА завершил год с убытками в 27,9 миллиона долларов
12«Никаких свиданий у меня не было вообще». Неизвестный Акинфеев
14:29 (мск), источник: ТАСС

«Анжи» продолжит подготовку к ближайшим матчам РПЛ в Подольске

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Основной состав махачкалинского футбольного клуба «Анжи» будет готовиться к ближайшим матчам Российской премьер-лиги (РПЛ) в подмосковном Подольске. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов.

Источник: РИА "Новости"

В пятом туре чемпионата России «Анжи» сыграет с «Локомотивом» в Москве 26 августа, в следующем туре махачкалинский клуб встретится в Самаре с «Крыльями Советов» 1 сентября. Дагестанский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы. Из-за экономической выгоды основной состав махачкалинской команды базируется в Подольске.

«Основной состав футбольного клуба «Анжи» будет готовиться к матчу против московского «Локомотива» в подмосковном Подольске. После матча с железнодорожниками клуб продолжит подготовку в Московской области, после чего отправится в Самару на матч против «Крыльев Советов», — сказал Флегонтов.

В пятницу «Анжи» в рамках четвертого тура РПЛ в домашнем матче уступил «Оренбургу» со счетом 1:3. Для махачкалинской команды этот матч стал первой домашней игрой в нынешнем сезоне РПЛ. Встречи с екатеринбургским «Уралом» (1:0), «Уфой» (0:3) и московским «Спартаком» (0:1) махачкалинцы проводили на выезде.

В турнирной таблице «Анжи» занимает 11-е место, набрав три очка после четырех матчей.

Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Дзюба: хотел уехать, но агент меня "кинул"
Нельзя сравнивать с Европой: немецкий футболист рассказал о Москве
Шанс на титул: новичок из Хорватии спасет ЦСКА
«Интер» собрал самый мощный состав со времен Моуриньо
Мировые рекорды Загитовой и Медведевой обнулены. Что происходит
За лето в Серии A потратили больше миллиарда евро
Новый контракт Зобнина: €3 млн за мундиаль
Быстров: Не предложат контракт — не страшно, поеду на рыбалочку
Отцу Нурмагомедова разрешили въехать в США
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь