«Анжи» продолжит подготовку к ближайшим матчам РПЛ в Подольске

Источник: РИА "Новости"

В пятом туре чемпионата России «Анжи» сыграет с «Локомотивом» в Москве 26 августа, в следующем туре махачкалинский клуб встретится в Самаре с «Крыльями Советов» 1 сентября. Дагестанский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы. Из-за экономической выгоды основной состав махачкалинской команды базируется в Подольске.

«Основной состав футбольного клуба «Анжи» будет готовиться к матчу против московского «Локомотива» в подмосковном Подольске. После матча с железнодорожниками клуб продолжит подготовку в Московской области, после чего отправится в Самару на матч против «Крыльев Советов», — сказал Флегонтов.

В пятницу «Анжи» в рамках четвертого тура РПЛ в домашнем матче уступил «Оренбургу» со счетом 1:3. Для махачкалинской команды этот матч стал первой домашней игрой в нынешнем сезоне РПЛ. Встречи с екатеринбургским «Уралом» (1:0), «Уфой» (0:3) и московским «Спартаком» (0:1) махачкалинцы проводили на выезде.