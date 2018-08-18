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16:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Капитаны ЦСКА и «Арсенала» вышли на поле с собаками из приюта

Сегодня, 18 августа, отмечается всемирный день бездомных животных.

Источник: РИА "Новости"

В честь этого события ЦСКА решил провести акцию. Перед матчем четвёртого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Арсенал» капитаны обеих команд вышли на поле с собаками из приюта «В добрые руки» (Шереметьевский приют).

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 4, 18.08.2018, 16:30
ЦСКА
1Арсенал Т0

Отмечается, что данной акцией ЦСКА хочет привлечь внимание людей к проблеме бездомных животных в стране.

Капитан «армейцев», Игорь Акинфеев, вывел на поле стаффордширского терьера по имени Твена. Лидер тульской команды, Кирилл Комбаров, вышел на поле с необычным жесткошерстным метисом по имени Дюкс. Перед матчем Твена нанесла первый удар по мячу.

Ранее игроки ЦСКА Кирилл Набабкин и Александр Макаров посетили Шереметьевский приют и познакомились с местными обитателями.

18 августа все желающие могут принести необходимые для приюта вещи в магазин атрибутики ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена». Там будет организован сбор всего необходимого для питомцев.

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