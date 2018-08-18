Капитаны ЦСКА и «Арсенала» вышли на поле с собаками из приюта

Источник: РИА "Новости"

В честь этого события ЦСКА решил провести акцию. Перед матчем четвёртого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Арсенал» капитаны обеих команд вышли на поле с собаками из приюта «В добрые руки» (Шереметьевский приют).

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 4, 18.08.2018, 16:30 ЦСКА 1 Арсенал Т 0

Отмечается, что данной акцией ЦСКА хочет привлечь внимание людей к проблеме бездомных животных в стране.

Капитан «армейцев», Игорь Акинфеев, вывел на поле стаффордширского терьера по имени Твена. Лидер тульской команды, Кирилл Комбаров, вышел на поле с необычным жесткошерстным метисом по имени Дюкс. Перед матчем Твена нанесла первый удар по мячу.

Ранее игроки ЦСКА Кирилл Набабкин и Александр Макаров посетили Шереметьевский приют и познакомились с местными обитателями.