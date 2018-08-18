Капитаны ЦСКА и «Арсенала» вышли на поле с собаками из приюта
Сегодня, 18 августа, отмечается всемирный день бездомных животных.
Сегодня, 18 августа, отмечается всемирный день бездомных животных.
В честь этого события ЦСКА решил провести акцию. Перед матчем четвёртого тура Российской
Отмечается, что данной акцией ЦСКА хочет привлечь внимание людей к проблеме бездомных животных в стране.
Капитан «армейцев», Игорь Акинфеев, вывел на поле стаффордширского терьера по имени Твена. Лидер тульской команды, Кирилл Комбаров, вышел на поле с необычным жесткошерстным метисом по имени Дюкс. Перед матчем Твена нанесла первый удар по мячу.
Ранее игроки ЦСКА Кирилл Набабкин и Александр Макаров посетили Шереметьевский приют и познакомились с местными обитателями.
18 августа все желающие могут принести необходимые для приюта вещи в магазин атрибутики ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена». Там будет организован сбор всего необходимого для питомцев.