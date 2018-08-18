Чалову вручили приз MVP апреля-мая в РФПЛ

В прошлом сезоне Чалов провёл 20 матчей в чемпионате России, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

ЦСКА набрал два очка в трёх первых турах российской Премьер-Лиги. «Армейцы» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и «Енисеем» (1:1), а также уступили «Ростову» (0:1).