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16:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Чалову вручили приз MVP апреля-мая в РФПЛ

Перед началом четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил приз MVP апреля-мая в РФПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Награду вручил заместитель главного редактора «Чемпионата» Денис Целых.

По итогам голосования нападающий набрал 33 балла. Второе место занял форвард ЦСКА Ахмед Муса (29 очков), третье — нападающий «Спартака» Куинси Промес (28).

В прошлом сезоне Чалов провёл 20 матчей в чемпионате России, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

ЦСКА набрал два очка в трёх первых турах российской Премьер-Лиги. «Армейцы» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и «Енисеем» (1:1), а также уступили «Ростову» (0:1).

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