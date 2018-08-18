Чалову вручили приз MVP апреля-мая в РФПЛ
Перед началом четвёртого тура Российской
Перед началом четвёртого тура Российской
Награду вручил заместитель главного редактора «Чемпионата» Денис Целых.
По итогам голосования нападающий набрал 33 балла. Второе место занял форвард ЦСКА Ахмед Муса (29 очков), третье — нападающий «Спартака» Куинси Промес (28).
В прошлом сезоне Чалов провёл 20 матчей в чемпионате России, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.
ЦСКА набрал два очка в трёх первых турах российской