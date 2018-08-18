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17:22 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист ЦСКА Щенников получил травму в матче РПЛ с «Арсеналом»

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников был заменен в первом тайме матча чемпионата России по футболу против тульского «Арсенала» из-за повреждения.

Источник: РИА "Новости"

Встреча четвертого тура чемпионата России ЦСКА — «Арсенал» проходит в субботу на стадионе армейцев в Москве. Счет к 40-й минуте игры 1:0 в пользу столичной команды.

Щенников столкнулся с полузащитником туляков Георгием Костадиновым и схватился за ногу. На 30-й минуте он покинул поле, сильно хромая, а вместо него в игру вступил нападающий Федор Чалов.

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