Футболист ЦСКА Щенников получил травму в матче РПЛ с «Арсеналом»

Встреча четвертого тура чемпионата России ЦСКА — «Арсенал» проходит в субботу на стадионе армейцев в Москве. Счет к 40-й минуте игры 1:0 в пользу столичной команды.

Щенников столкнулся с полузащитником туляков Георгием Костадиновым и схватился за ногу. На 30-й минуте он покинул поле, сильно хромая, а вместо него в игру вступил нападающий Федор Чалов.