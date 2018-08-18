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17:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщики ЦСКА вывесили оскорбительные баннеры в адрес Ерёменко

Болельщики ЦСКА во время матча с тульским «Арсеналом» в 4-м туре российской Премьер-Лиги вывесили на трибунах стадиона «ВЭБ Арена» оскорбительные баннеры в адрес экс-полузащитника команды Романа Ерёменко, недавно подписавшего контракт со «Спартаком».

Источник: РИА "Новости"

На баннерах есть надписи: «Про крепкую мужскую дружбу в Спартаке слышал?», «Для вас нормально, для нас аморально», передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Также есть баннер «Каррера убил двух девушек», напоминающий о том, что тренер «Спартака» в 2013 году был приговорён к двум с половиной годам тюремного заключения за непредумышленное убийство двух девушек.

Напомним, осенью 2016 года Ерёменко, в тот момент выступавший за ЦСКА, был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. В 2017 году у футболиста истёк контракт с «армейцами», и он стал свободным агентом, а этим летом подписал договор со «Спартаком».

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