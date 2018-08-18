Болельщики ЦСКА вывесили оскорбительные баннеры в адрес Ерёменко

На баннерах есть надписи: «Про крепкую мужскую дружбу в Спартаке слышал?», «Для вас нормально, для нас аморально», передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Также есть баннер «Каррера убил двух девушек», напоминающий о том, что тренер «Спартака» в 2013 году был приговорён к двум с половиной годам тюремного заключения за непредумышленное убийство двух девушек.