Болельщики ЦСКА вывесили оскорбительные баннеры в адрес Ерёменко
Болельщики ЦСКА во время матча с тульским «Арсеналом» в 4-м туре российской
Болельщики ЦСКА во время матча с тульским «Арсеналом» в 4-м туре российской
На баннерах есть надписи: «Про крепкую мужскую дружбу в Спартаке слышал?», «Для вас нормально, для нас аморально», передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Также есть баннер «Каррера убил двух девушек», напоминающий о том, что тренер «Спартака» в 2013 году был приговорён к двум с половиной годам тюремного заключения за непредумышленное убийство двух девушек.
Напомним, осенью 2016 года Ерёменко, в тот момент выступавший за ЦСКА, был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. В 2017 году у футболиста истёк контракт с «армейцами», и он стал свободным агентом, а этим летом подписал договор со «Спартаком».