«Краснодар» — «Спартак»: Ари, Мельгарехо и Самедов сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и московского «Спартака» на матч 4-го тура российской
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и московского «Спартака» на матч 4-го тура российской
«Краснодар»: Крицюк, Марков, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Мамаев, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон, Ари.
Запасные: Синицын, Шишкин, Фьолусон, Жигулёв, Перейра, Окриашвили, Куэва, Игнатьев.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Самедов, Промес, Луис Адриано.
Запасные: Ребров, Комбаров, Рассказов, Петкович, Ташаев, Тимофеев, Попов, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш, Педро Роша.
Начало встречи 4-го тура — в 19:00 по московскому времени.