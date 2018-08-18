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18:49 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч ЧР

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Луис Адриано и Куинси Промес сыграют с первых минут в атаке московского «Спартака» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу против «Краснодара», сообщается в микроблоге «красно-белых» в Twitter.

Встреча состоится в субботу в Краснодаре и начнется в 19:00 мск.

Полностью стартовый состав «Спартака» выглядит следующим образом: Александр Максименко, Лоренсо Мельгарехо, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Андрей Ещенко, Денис Глушаков, Фернандо, Роман Зобнин, Куинси Промес, Александр Самедов и Луис Адриано.

Состав краснодарцев на игру, опубликованный в официальном микроблоге «черно-зеленых» в Twitter, выглядит следующим образом: Станислав Крицюк (вратарь), Дмитрий Стоцкий, Урош Спаич, Александр Мартынович, Николай Марков, Павел Мамаев, Шарль Каборе, Юрий Газинский, Виктор Классон, Ари, Вандерсон.

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