«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч ЧР

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Луис Адриано и Куинси Промес сыграют с первых минут в атаке московского «Спартака» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу против «Краснодара», сообщается в микроблоге «красно-белых» в Twitter.