«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч ЧР

Встреча состоится в субботу в Краснодаре и начнется в 19:00 мск.
Полностью стартовый состав «Спартака» выглядит следующим образом: Александр Максименко, Лоренсо Мельгарехо, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Андрей Ещенко, Денис Глушаков, Фернандо, Роман Зобнин, Куинси Промес, Александр Самедов и Луис Адриано.
Состав краснодарцев на игру, опубликованный в официальном микроблоге «черно-зеленых» в Twitter, выглядит следующим образом: Станислав Крицюк (вратарь), Дмитрий Стоцкий, Урош Спаич, Александр Мартынович, Николай Марков, Павел Мамаев, Шарль Каборе, Юрий Газинский, Виктор Классон, Ари, Вандерсон.