ЦСКА обыграл «Арсенал» и одержал первую победу в РПЛ
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Московский ЦСКА одержал первую победу в чемпионате России по футболу, одолев в четвертом туре тульский «Арсенал».
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Московский ЦСКА одержал первую победу в чемпионате России по футболу, одолев в четвертом туре тульский «Арсенал».
Армейцы победили туляков со счетом 3:0 во встрече, прошедшей в субботу на стадионе ЦСКА в Москве. Голы в составе «красно-синих» забили Абель Эрнандес (10-я минута), Кристиян Бистрович (77), Федор Чалов (82). «Арсенал» заканчивал матч вдесятером после удаления Гии Григалавы на 67-й минуте.
ЦСКА поднялся на 6-е место в таблице чемпионата страны, имея в активе 5 очков. У «Арсенала» осталось 4 балла.
|Виктор Гончаренко
|Олег Кононов
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|6
|Голевые моменты
|2
|21
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|20
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)