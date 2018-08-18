ЦСКА обыграл «Арсенал» и одержал первую победу в РПЛ

Армейцы победили туляков со счетом 3:0 во встрече, прошедшей в субботу на стадионе ЦСКА в Москве. Голы в составе «красно-синих» забили Абель Эрнандес (10-я минута), Кристиян Бистрович (77), Федор Чалов (82). «Арсенал» заканчивал матч вдесятером после удаления Гии Григалавы на 67-й минуте.