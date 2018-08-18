Главный тренер ЦСКА Гончаренко отметил прогресс в игре команды в матче с «Арсеналом»

«Игра, которая была у команды в первые 15−20 минут, — это то, к чему мы стремимся, однако команда молодая и не может проводить стабильно весь матч. Конечно, мы могли бы и лучше провести то время, которое играли в большинстве. Хотелось бы отметить прогресс команды по сравнению с предыдущими матчами, он есть, и крупная победа не может нас не радовать», — сказал Гончаренко.