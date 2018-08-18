Главный тренер ЦСКА Гончаренко отметил прогресс в игре команды в матче с «Арсеналом»

В субботу ЦСКА одержал победу над «Арсеналом» со счетом 3:0.
«Игра, которая была у команды в первые 15−20 минут, — это то, к чему мы стремимся, однако команда молодая и не может проводить стабильно весь матч. Конечно, мы могли бы и лучше провести то время, которое играли в большинстве. Хотелось бы отметить прогресс команды по сравнению с предыдущими матчами, он есть, и крупная победа не может нас не радовать», — сказал Гончаренко.
Также Гончаренко прокомментировал замены защитника Георгия Щенникова (на 30-й минуте) и полузащитника Николы Влашича (на 77-й). «С Влашичем все хорошо — просто судороги. Состояние Щенникова мы еще оценим», — отметил Гончаренко.
ЦСКА одержал первую победу в нынешнем сезоне чемпионата России, в предыдущих трех матчах армейцы дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. В турнирной таблице ЦСКА занимает шестое место, набрав пять очков, «Арсенал» с четырьмя очками идет девятым.
В следующем туре ЦСКА 25 августа в гостях сыграет с казанским «Рубином».