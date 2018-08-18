ЦСКА разгромил «Арсенал», а фанаты — Еременко
Армейцы одержали первую победу в чемпионате.
Армейцы одержали первую победу в чемпионате.
Юлия ЯКОВЛЕВА
с 3-й Песчаной улицы
ДЕБЮТ ВЛАШИЧА, ГОЛ ЭРНАНДЕСА
Первый удар по мячу в этом матче сделал… пес. Команды провели акцию, приуроченную к Дню защиты бездомных животных, а потому капитаны ЦСКА и «Арсенала» Игорь Акинфеев и Кирилл Комбаров вышли на поле с собаками.
Минутка милоты. Эффектный выход команд на поле и первый удар по мячу в честь Всемирного дня бездомных животных
|Виктор Гончаренко
|Олег Кононов
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|6
|Голевые моменты
|2
|21
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|20
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)