Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Ренн
Анже
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси2
Арсенал2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Динамо К0
Александрия0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта1
Эспаньол1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Сочи0
Нижний Новгород1
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар0
Спартак М0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кьево2
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
21:15
Вильярреал
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ахмат
Рубин
Футбол. Зарубежный
21:30
Лацио
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:15
Барселона
Алавес
Футбол. Первый дивизион
18:00
Тамбов2
Мордовия2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново2
СКА-Хабаровск2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Авангард К0
Балтика2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел2
Химки0
Футбол. Зарубежный
18:00
Генгам1
ПСЖ3
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон2
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер2
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур3
Фулхэм1
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед1
Борнмут2
Футбол. Зарубежный
17:00
Львов0
Шахтер Д2
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА3
Арсенал Т0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник1
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Тюмень0
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь3
Армавир0
Футбол. Зарубежный
14:30
Кардифф Сити0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч0
Краснодар-21
Все события
Фоторепортажи
11Еременко — в «Спартаке»: кто еще переходил из ЦСКА
13Два года Массимо Карреры в «Спартаке»
19:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА разгромил «Арсенал», а фанаты — Еременко

Армейцы одержали первую победу в чемпионате.

Источник: Спорт-Экспресс

Юлия ЯКОВЛЕВА
с 3-й Песчаной улицы

ДЕБЮТ ВЛАШИЧА, ГОЛ ЭРНАНДЕСА

Первый удар по мячу в этом матче сделал… пес. Команды провели акцию, приуроченную к Дню защиты бездомных животных, а потому капитаны ЦСКА и «Арсенала» Игорь Акинфеев и Кирилл Комбаров вышли на поле с собаками.

ЦСКА 3:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал Т
18.08.2018, 16:30 Зрители: 15948 основной раунд: 4-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Олег Кононов
Голы
10′ Абель Эрнандес 11
77′ Кристиян Бистрович (А. Эрнандес, Я. Бийол) 25
83′ Федор Чалов (А. Гордюшенко) 9
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Никита Чернов 3
70′ Хердур Магнуссон 23
Родриго Бекао 50
Мариу Фернандес 2
Яка Бийол 29
Абель Эрнандес 11
Кристиян Бистрович 25
30′ Георгий Щенников 42
Федор Чалов 9
79′ Никола Влашич 8
Астемир Гордюшенко 72
61′ Тимур Жамалетдинов 75
Ильзат Ахметов 77
36 Михаил Левашов
9 Кирилл Комбаров (к)
14 Анри Хагуш 37′
6 Максим Беляев
8 Гиа Григалава 67′
11 Сергей Ткачев
78 Зелимхан Бакаев
18 Лука Джорджевич 45+1′
23 Игорь Горбатенко 46′
20 Горан Чаушич
70 Георгий Костадинов 71′
5 Абдул Кадири Мохаммед 72′
10 Эванс Кангва 57′
22 Даниил Лесовой
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
6 Голевые моменты 2
21 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 3
5 Угловые 3
18 Фолы 20
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Грузинский прыгун в воду опозорился на весь мир
"Енисей" - ЦСКА: делегат услышал страшное. И все записал
Новый контракт Зобнина: €3 млн за мундиаль
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Погба получит € 3,8 млн, если не покинет МЮ этим летом
В сборной Бразилии впервые за 100 лет игрок из другой страны
«Спартак» в гостях у «Краснодара» (трансляция)
«Челси» принимает «Арсенал» в матче АПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь