Оскорбительный баннер в адрес Еременко на матче ЦСКА не был санкционирован РПЛ

Баннеры оскорбительного содержания в адрес Еременко, ранее подписавшего контракт со «Спартаком», появились за воротами в матче четвертого тура РПЛ ЦСКА — «Арсенал» (3:0). Также фанаты армейцев вывесили полотнища с оскорблениями полузащитников «Спартака» Романа Зобнина и Александра Ташаева, в свое время перешедших в эту команду из «Динамо», и главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
«Премьер-лига не санкционировала размещение данных баннеров», — сообщили в пресс-службе.
Согласно статье 116 дисциплинарного регламента Российского футбольного союза, публичная демонстрация зрителями на стадионе баннеров оскорбительного характера либо содержащих ненормативную лексику наказывается штрафом от 50 до 500 тыс. рублей, запретом на допуск зрителей в секторы стадиона на один матч либо проведением без зрителей одного матча.