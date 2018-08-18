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11Еременко — в «Спартаке»: кто еще переходил из ЦСКА
13Два года Массимо Карреры в «Спартаке»
19:58 (мск), источник: ТАСС

Оскорбительный баннер в адрес Еременко на матче ЦСКА не был санкционирован РПЛ

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Баннер болельщиков ЦСКА с оскорблениями бывшего полузащитника команды Романа Еременко не был санкционирован Российской премьер-лигой (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РПЛ.

Баннеры оскорбительного содержания в адрес Еременко, ранее подписавшего контракт со «Спартаком», появились за воротами в матче четвертого тура РПЛ ЦСКА — «Арсенал» (3:0). Также фанаты армейцев вывесили полотнища с оскорблениями полузащитников «Спартака» Романа Зобнина и Александра Ташаева, в свое время перешедших в эту команду из «Динамо», и главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Премьер-лига не санкционировала размещение данных баннеров», — сообщили в пресс-службе.

Согласно статье 116 дисциплинарного регламента Российского футбольного союза, публичная демонстрация зрителями на стадионе баннеров оскорбительного характера либо содержащих ненормативную лексику наказывается штрафом от 50 до 500 тыс. рублей, запретом на допуск зрителей в секторы стадиона на один матч либо проведением без зрителей одного матча.

ЦСКА 3:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал Т
18.08.2018, 16:30 Зрители: 15948 основной раунд: 4-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Олег Кононов
Голы
10′ Абель Эрнандес 11
77′ Кристиян Бистрович (А. Эрнандес, Я. Бийол) 25
83′ Федор Чалов (А. Гордюшенко) 9
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Никита Чернов 3
70′ Хердур Магнуссон 23
Родриго Бекао 50
Мариу Фернандес 2
Яка Бийол 29
Абель Эрнандес 11
Кристиян Бистрович 25
30′ Георгий Щенников 42
Федор Чалов 9
79′ Никола Влашич 8
Астемир Гордюшенко 72
61′ Тимур Жамалетдинов 75
Ильзат Ахметов 77
36 Михаил Левашов
9 Кирилл Комбаров (к)
14 Анри Хагуш 37′
6 Максим Беляев
8 Гиа Григалава 67′
11 Сергей Ткачев
78 Зелимхан Бакаев
18 Лука Джорджевич 45+1′
23 Игорь Горбатенко 46′
20 Горан Чаушич
70 Георгий Костадинов 71′
5 Абдул Кадири Мохаммед 72′
10 Эванс Кангва 57′
22 Даниил Лесовой
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
6 Голевые моменты 2
21 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 3
5 Угловые 3
18 Фолы 20
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
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