Оскорбительный баннер в адрес Еременко на матче ЦСКА не был санкционирован РПЛ

Баннеры оскорбительного содержания в адрес Еременко, ранее подписавшего контракт со «Спартаком», появились за воротами в матче четвертого тура РПЛ ЦСКА — «Арсенал» (3:0). Также фанаты армейцев вывесили полотнища с оскорблениями полузащитников «Спартака» Романа Зобнина и Александра Ташаева, в свое время перешедших в эту команду из «Динамо», и главного тренера красно-белых Массимо Карреры.