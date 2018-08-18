Олег Кононов: Удаление игрока «Арсенала» — ошибка судьи

Источник: Спорт-Экспресс

КОНОНОВ: КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ МАТЧА — УДАЛЕНИЕ

— Ключевой момент — это удаление. И оно неоправданное, это конкретная ошибка рефери. Соответственно отсюда получился такой счет — 0:3. Считаю, «Арсенал» отыграл достойно. Всем ребятам огромное уважение за проявленный характер, за то, что уже второй матч играли в меньшинстве. Но играли таким образом, чтобы забить и победить. Они отдали все силы. Большое неуважение главному судье и всей бригаде.

— Второй матч проводите с лидерами. Уже сыграли с «Зенитом». И пока у «Арсенала» не очень получается в атаке. В чем причины?

— У нас только что пришел Джорджевич. По сути до него не было центрального нападающего. Мы сейчас наигрываем определенные комбинации, но этого недостаточно. «Зенит» играл мощно. А вот у ЦСКА я этой мощи не увидел. Да, какие-то моменты соперник создавал. Но у ЦСКА все еще впереди. Команда хорошая, молодая, и в Лиге чемпионов покажет все свои лучшие качества. Хочу сказать, что если бы не было удаления, мы бы играли намного лучше.

ГОНЧАРЕНКО: ТРИ МЯЧА — ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

— Как мы играли в первые 15−20 минут, это то, что хочется видеть в нашем исполнении, к чему нужно стремиться. Но надо понимать, что это молодая команда, она всегда будет нестабильна. Мы не можем держать всю игру в таком ритме. Но к этому нужно стремиться. В том числе и лучше контролировать ход матча, когда соперник в меньшинстве. Могли бы лучше распоряжаться моментами, хотя прогресс все равно есть. И крупная победа не может не радовать. Три забитых мяча — очень хороший результат. Хочу поздравить наших молодых футболистов. Мне нравится та коммуникация, что есть между ними.

— Что с Щенниковым и Влашичем, которые были заменены из-за повреждений?