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20:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олег Кононов: Удаление игрока «Арсенала» — ошибка судьи

Главные тренеры ЦСКА и «Арсенала» Виктор Гончаренко и Олег Кононов поделились мнением о матче четвертого тура чемпионата России, в котором армейцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Источник: Спорт-Экспресс

КОНОНОВ: КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ МАТЧА — УДАЛЕНИЕ

— Ключевой момент — это удаление. И оно неоправданное, это конкретная ошибка рефери. Соответственно отсюда получился такой счет — 0:3. Считаю, «Арсенал» отыграл достойно. Всем ребятам огромное уважение за проявленный характер, за то, что уже второй матч играли в меньшинстве. Но играли таким образом, чтобы забить и победить. Они отдали все силы. Большое неуважение главному судье и всей бригаде.

— Второй матч проводите с лидерами. Уже сыграли с «Зенитом». И пока у «Арсенала» не очень получается в атаке. В чем причины?

— У нас только что пришел Джорджевич. По сути до него не было центрального нападающего. Мы сейчас наигрываем определенные комбинации, но этого недостаточно. «Зенит» играл мощно. А вот у ЦСКА я этой мощи не увидел. Да, какие-то моменты соперник создавал. Но у ЦСКА все еще впереди. Команда хорошая, молодая, и в Лиге чемпионов покажет все свои лучшие качества. Хочу сказать, что если бы не было удаления, мы бы играли намного лучше.

ГОНЧАРЕНКО: ТРИ МЯЧА — ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

— Как мы играли в первые 15−20 минут, это то, что хочется видеть в нашем исполнении, к чему нужно стремиться. Но надо понимать, что это молодая команда, она всегда будет нестабильна. Мы не можем держать всю игру в таком ритме. Но к этому нужно стремиться. В том числе и лучше контролировать ход матча, когда соперник в меньшинстве. Могли бы лучше распоряжаться моментами, хотя прогресс все равно есть. И крупная победа не может не радовать. Три забитых мяча — очень хороший результат. Хочу поздравить наших молодых футболистов. Мне нравится та коммуникация, что есть между ними.

— Что с Щенниковым и Влашичем, которые были заменены из-за повреждений?

— С Николойничегосерьезногонеслучилось, просто судороги. По Щенникову еще не знаю. Мы оценим его состояние. Единственное что Щенников у нас вообще играет с проблемой.

ЦСКА 3:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал Т
18.08.2018, 16:30 Зрители: 15948 основной раунд: 4-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Олег Кононов
Голы
10′ Абель Эрнандес 11
77′ Кристиян Бистрович (А. Эрнандес, Я. Бийол) 25
83′ Федор Чалов (А. Гордюшенко) 9
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Никита Чернов 3
70′ Хердур Магнуссон 23
Родриго Бекао 50
Мариу Фернандес 2
Яка Бийол 29
Абель Эрнандес 11
Кристиян Бистрович 25
30′ Георгий Щенников 42
Федор Чалов 9
79′ Никола Влашич 8
Астемир Гордюшенко 72
61′ Тимур Жамалетдинов 75
Ильзат Ахметов 77
36 Михаил Левашов
9 Кирилл Комбаров (к)
14 Анри Хагуш 37′
6 Максим Беляев
8 Гиа Григалава 67′
11 Сергей Ткачев
78 Зелимхан Бакаев
18 Лука Джорджевич 45+1′
23 Игорь Горбатенко 46′
20 Горан Чаушич
70 Георгий Костадинов 71′
5 Абдул Кадири Мохаммед 72′
10 Эванс Кангва 57′
22 Даниил Лесовой
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
6 Голевые моменты 2
21 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 3
5 Угловые 3
18 Фолы 20
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
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