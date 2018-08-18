Олег Кононов: Удаление игрока «Арсенала» — ошибка судьи
Главные тренеры ЦСКА и «Арсенала» Виктор Гончаренко и Олег Кононов поделились мнением о матче четвертого тура чемпионата России, в котором армейцы разгромили соперника со счетом 3:0.
Главные тренеры ЦСКА и «Арсенала» Виктор Гончаренко и Олег Кононов поделились мнением о матче четвертого тура чемпионата России, в котором армейцы разгромили соперника со счетом 3:0.
КОНОНОВ: КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ МАТЧА — УДАЛЕНИЕ
— Ключевой момент — это удаление. И оно неоправданное, это конкретная ошибка рефери. Соответственно отсюда получился такой счет — 0:3. Считаю, «Арсенал» отыграл достойно. Всем ребятам огромное уважение за проявленный характер, за то, что уже второй матч играли в меньшинстве. Но играли таким образом, чтобы забить и победить. Они отдали все силы. Большое неуважение главному судье и всей бригаде.
— Второй матч проводите с лидерами. Уже сыграли с «Зенитом». И пока у «Арсенала» не очень получается в атаке. В чем причины?
— У нас только что пришел Джорджевич. По сути до него не было центрального нападающего. Мы сейчас наигрываем определенные комбинации, но этого недостаточно. «Зенит» играл мощно. А вот у ЦСКА я этой мощи не увидел. Да,
ГОНЧАРЕНКО: ТРИ МЯЧА — ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
— Как мы играли в первые 15−20 минут, это то, что хочется видеть в нашем исполнении, к чему нужно стремиться. Но надо понимать, что это молодая команда, она всегда будет нестабильна. Мы не можем держать всю игру в таком ритме. Но к этому нужно стремиться. В том числе и лучше контролировать ход матча, когда соперник в меньшинстве. Могли бы лучше распоряжаться моментами, хотя прогресс все равно есть. И крупная победа не может не радовать. Три забитых мяча — очень хороший результат. Хочу поздравить наших молодых футболистов. Мне нравится та коммуникация, что есть между ними.
— Что с Щенниковым и Влашичем, которые были заменены
— С Николойничегосерьезногонеслучилось, просто судороги. По Щенникову еще не знаю. Мы оценим его состояние. Единственное что Щенников у нас вообще играет с проблемой.
|Виктор Гончаренко
|Олег Кононов
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|6
|Голевые моменты
|2
|21
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|20
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)