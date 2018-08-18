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21:44 (мск), источник: ТАСС

Гол Зе Луиша принес «Спартаку» победу в матче РПЛ с «Краснодаром»

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. «Краснодар» проиграл московскому «Спартаку» со счетом 0:1 в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 88-й минуте забил форвард гостей Зе Луиш. На 91-й минуте прямую красную карточку за неспортивное поведение получил нападающий «Краснодара» Ари.

«Краснодар» провел первую домашнюю игру в нынешнем сезоне первенства страны, три предыдущие встречи команда провела на выезде. На матче со «Спартаком» был установлен рекорд посещаемости стадиона «Краснодар», игру посетили 34 302 зрителя. Предыдущий рекорд был установлен на матче 28-го тура чемпионата России прошлого сезона, когда «Краснодар» играл с московским «Локомотивом» (2:0), ту встречу посетили 34 055 зрителей. В межсезонье вместимость арены была увеличена на 247 мест.

«Спартак» является одной из трех команд, которые не проигрывали в нынешнем сезоне первенства Российской премьер- лиги. Также без поражений идут санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо».

В турнирной таблице «Спартак» лидирует с 10 очками, «Краснодар» занимает пятое место (6 очков). В следующем туре «Краснодар» 26 августа в гостях сыграет с «Оренбургом», «Спартак» 25 августа примет «Динамо».

Краснодар 0:1
Первый тайм: 0:0
Спартак М
18.08.2018, 19:00 Зрители: 34302 основной раунд: 4-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Массимо Каррера
Голы
9 Мендеш Андраде Зе Луиш (С. Жиго, К. Промес) 88′
Составы
Станислав Крицюк 1
Николай Марков 15
45+1′ Дмитрий Стоцкий 89
Александр Мартынович (к) 4
Урош Спаич 5
Юрий Газинский 8
Шарль Каборе 77
85′ 90+1′ Арикленес да Силва Ари 9
78′ Павел Мамаев 17
Маурисио Перейра 33
83′ Вандерсон Масиэл 7
Иван Игнатьев 85
71′ Виктор Классон 16
Кристиан Куэва 20
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
25 Лоренсо Мельгарехо
2 Самюэль Жиго
14 Георгий Джикия
10 Квинси Промес
8 Денис Глушаков (к)
47 Роман Зобнин
19 Александр Самедов 65′
88 Александр Ташаев 72′
12 де Соуза Луиз Адриану 76′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Фернанду 62′ 55′
40 Артем Тимофеев
Статистика
2 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 7
12 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
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