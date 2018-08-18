Гол Зе Луиша принес «Спартаку» победу в матче РПЛ с «Краснодаром»

Мяч на 88-й минуте забил форвард гостей Зе Луиш. На 91-й минуте прямую красную карточку за неспортивное поведение получил нападающий «Краснодара» Ари.

«Краснодар» провел первую домашнюю игру в нынешнем сезоне первенства страны, три предыдущие встречи команда провела на выезде. На матче со «Спартаком» был установлен рекорд посещаемости стадиона «Краснодар», игру посетили 34 302 зрителя. Предыдущий рекорд был установлен на матче 28-го тура чемпионата России прошлого сезона, когда «Краснодар» играл с московским «Локомотивом» (2:0), ту встречу посетили 34 055 зрителей. В межсезонье вместимость арены была увеличена на 247 мест.

«Спартак» является одной из трех команд, которые не проигрывали в нынешнем сезоне первенства Российской премьер- лиги. Также без поражений идут санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо».