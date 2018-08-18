Зе Луиш наказал «Краснодар», Ари боднул Жиго и удалился, а фанаты забросали поле бутылкам

Источник: Sport24

«Спартак» грамотно избежал встречи с Федором Смоловым в первом круге: сыграл с «Локомотивом», когда форвард был в «Краснодаре». А когда приехал в Краснодар, Смолов уже перешел в «Локо».

После вылета из Лиги чемпионов Массимо Каррера сказал, что у него нет претензий к игрокам. Но через пару дней посадил в запас Комбарова и Ташаева. В Краснодаре их заменили Мельгарехо и Самедов.

Для Самедова этот матч — 100-й в «Спартаке». Его дебют случился 17 ноября 2002 года в матче с «Торпедо» (0:1). В 99 играх у Самедова 15 голов.

Статистика первого тайма: владение мячом 52% на 48% в пользу «Краснодара». Фолы — 5:5. Удары — 7 (у «Краснодара»), 3 (у «Спартака»). Самый опасный нанес Фернандо со штрафного — метров с 35.

«Краснодар» прилично добавил во втором тайме: Мамаев хорошо приложился с лета (Максименко выдал роскошный сэйв), Каборе чуть не проломил крестовину, а Ари запорол чистый выход один на один.

«Спартак» перетерпел, а в концовке забил со стандарта. Зе Луиш — король: второй гол в двух последних матчах.

«Краснодар» доигрывал вдесятером. Сразу после гола Ари упал в штрафной: просил пенальти и прямо перед судьей головой боднул Жиго. Прямая красная карточка.

Правда, болельщики «Краснодара» были не согласны. Пока Ари уходил в раздевалку, они забросали штрафную площадь Максименко пластиковыми бутылками. Очищать поле пришло Джикии и Перейре, а матч был ненадолго остановлен.

На матче присутствовали 34 302 зрителя.

«Спартак» второй раз в истории стартовал в чемпионате России с 4 игр без пропущенных голов. В 1992 году «Спартак» на своем поле разгромил «Крылья Советов» (5:0) и обыграл «Ротор» (1:0), а в гостях сыграл вничью с нижегородским «Локомотивом» (0:0) и выиграл у «Шинника» (1:0). Сезон-1992 «Спартак» завершил на первом месте.

Массимо Каррера: «Краснодар» — один из претендентов на чемпионство"

— Результат — это самое главное в футболе, и тот факт, что команда старалась до последнего. Несмотря на не лучшую игру, мы едем домой с победой. «Краснодар» — один из кандидатов на чемпионство, у них хорошие игроки.

«Спартак» поменял схему с 4−2−3−1 на 4−3−3? Мы решили сделать это, так как в прошлом году пропускали много контратак. Мы работаем над этой схемой. Есть некоторые движения, которые нужно выучить. Будем продолжать работать.