Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ахмат0
Рубин0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лацио1
Наполи1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал1
Реал Сосьедад1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Амьен0
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кан1
Ницца0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон1
Нант0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако0
Лилль0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн0
Анже0
Футбол. Зарубежный
23:15
Барселона
Алавес
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси3
Арсенал2
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо К1
Александрия0
Футбол. Зарубежный
19:15
Сельта1
Эспаньол1
Футбол. Первый дивизион
19:00
Сочи0
Нижний Новгород1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар0
Спартак М1
Футбол. Зарубежный
19:00
Кьево2
Ювентус3
Футбол. Первый дивизион
18:00
Тамбов2
Мордовия2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново2
СКА-Хабаровск2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Авангард К0
Балтика2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел2
Химки0
Футбол. Зарубежный
18:00
Генгам1
ПСЖ3
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон2
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер2
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур3
Фулхэм1
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед1
Борнмут2
Футбол. Зарубежный
17:00
Львов0
Шахтер Д2
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА3
Арсенал Т0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник1
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Тюмень0
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь3
Армавир0
Футбол. Зарубежный
14:30
Кардифф Сити0
Ньюкасл Юнайтед0
Все события
Фоторепортажи
7У Месси 34 титула. Невероятно, но он не самый крутой
13Два года Массимо Карреры в «Спартаке»
21:52 (мск), источник: Sport24

Зе Луиш наказал «Краснодар», Ари боднул Жиго и удалился, а фанаты забросали поле бутылкам

Самый жаркий матч субботы.

Источник: Sport24

«Спартак» грамотно избежал встречи с Федором Смоловым в первом круге: сыграл с «Локомотивом», когда форвард был в «Краснодаре». А когда приехал в Краснодар, Смолов уже перешел в «Локо».

После вылета из Лиги чемпионов Массимо Каррера сказал, что у него нет претензий к игрокам. Но через пару дней посадил в запас Комбарова и Ташаева. В Краснодаре их заменили Мельгарехо и Самедов.

Для Самедова этот матч — 100-й в «Спартаке». Его дебют случился 17 ноября 2002 года в матче с «Торпедо» (0:1). В 99 играх у Самедова 15 голов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Статистика первого тайма: владение мячом 52% на 48% в пользу «Краснодара». Фолы — 5:5. Удары — 7 (у «Краснодара»), 3 (у «Спартака»). Самый опасный нанес Фернандо со штрафного — метров с 35.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Краснодар» прилично добавил во втором тайме: Мамаев хорошо приложился с лета (Максименко выдал роскошный сэйв), Каборе чуть не проломил крестовину, а Ари запорол чистый выход один на один.

«Спартак» перетерпел, а в концовке забил со стандарта. Зе Луиш — король: второй гол в двух последних матчах.

«Краснодар» доигрывал вдесятером. Сразу после гола Ари упал в штрафной: просил пенальти и прямо перед судьей головой боднул Жиго. Прямая красная карточка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, болельщики «Краснодара» были не согласны. Пока Ари уходил в раздевалку, они забросали штрафную площадь Максименко пластиковыми бутылками. Очищать поле пришло Джикии и Перейре, а матч был ненадолго остановлен.

На матче присутствовали 34 302 зрителя.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» второй раз в истории стартовал в чемпионате России с 4 игр без пропущенных голов. В 1992 году «Спартак» на своем поле разгромил «Крылья Советов» (5:0) и обыграл «Ротор» (1:0), а в гостях сыграл вничью с нижегородским «Локомотивом» (0:0) и выиграл у «Шинника» (1:0). Сезон-1992 «Спартак» завершил на первом месте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Массимо Каррера: «Краснодар» — один из претендентов на чемпионство"

— Результат — это самое главное в футболе, и тот факт, что команда старалась до последнего. Несмотря на не лучшую игру, мы едем домой с победой. «Краснодар» — один из кандидатов на чемпионство, у них хорошие игроки.

«Спартак» поменял схему с 4−2−3−1 на 4−3−3? Мы решили сделать это, так как в прошлом году пропускали много контратак. Мы работаем над этой схемой. Есть некоторые движения, которые нужно выучить. Будем продолжать работать.

Я доволен тем, как проявили себя игроки, но недоволен игрой.

Краснодар 0:1
Первый тайм: 0:0
Спартак М
18.08.2018, 19:00 Зрители: 34302 основной раунд: 4-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Массимо Каррера
Голы
9 Мендеш Андраде Зе Луиш (С. Жиго, К. Промес) 88′
Составы
Станислав Крицюк 1
Николай Марков 15
45+1′ Дмитрий Стоцкий 89
Александр Мартынович (к) 4
Урош Спаич 5
Юрий Газинский 8
Шарль Каборе 77
85′ 90+1′ Арикленес да Силва Ари 9
78′ Павел Мамаев 17
Маурисио Перейра 33
83′ Вандерсон Масиэл 7
Иван Игнатьев 85
71′ Виктор Классон 16
Кристиан Куэва 20
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
25 Лоренсо Мельгарехо
2 Самюэль Жиго
14 Георгий Джикия
10 Квинси Промес
8 Денис Глушаков (к)
47 Роман Зобнин
19 Александр Самедов 65′
88 Александр Ташаев 72′
12 де Соуза Луиз Адриану 76′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Фернанду 62′ 55′
40 Артем Тимофеев
Статистика
2 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 7
12 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Любимую журналистку болельщиков поменяли на жену хоккеиста. «Ради чего теперь существует КХЛ?»
7 игроков «Зенита», которые не нужны Семаку
ЦСКА разгромил «Арсенал», а фанаты — Еременко
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Погба получит € 3,8 млн, если не покинет МЮ этим летом
В сборной Бразилии впервые за 100 лет игрок из другой страны
«Ахмат» играет с «Рубином» в матче РПЛ (трансляция)
Орлов о Кубке Стэнли в Новокузнецке: Один из лучших дней в жизни
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь