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13Два года Массимо Карреры в «Спартаке»
10ЦСКА завершил год с убытками в 27,9 миллиона долларов
18 августа, источник: Sport24

«Судьи всегда помогают московским командам». Ари, Каррера, Промес и Мамаев — о победе «Спартака»

Прямая речь из Краснодара.

Массимо Каррера — о схеме «Спартака», замене Фернандо и силе «Краснодара»:

О «Краснодаре»

— Результат — это самое главное в футболе, а также тот факт, что команда старалась до последнего. Несмотря на не лучшую игру, мы едем домой с победой. «Краснодар» — один из кандидатов на чемпионство, у них хорошие игроки.

О схеме

— Зачем поменяли схему с 4−2−3−1 на 4−3−3? Мы решили сделать это, так как в прошлом году пропускали много контратак. Мы работаем над этой схемой. Есть некоторые движения, которые нужно выучить. Будем продолжать работать.

О Фернандо

— Он чаще всего выходит на поле. Возможно, ему нужно отдохнуть. Это важный игрок для нас. Мы постараемся сделать так, чтобы он восстановился. У Фернандо была желтая карточка, поэтому выпустили Тимофеева.

Во время загрузки произошла ошибка.

Об игре «Спартака»

— Мы делали много ошибок в передачах. Когда мы начали делать то, что отрабатывали на тренировках, то усложнили игру сопернику. Увы, мы не могли делать это на протяжении 90 минут. Это последствия матча с ПАОК, в котором мы играли в меньшинстве. Но ребята выложились, мне это нравится. Порой побеждаешь, порой проигрываешь. Я доволен тем, как проявили себя игроки, но недоволен игрой.

О Ханни

— Мы пообщались с Софьяном, я сказал ему, что мы играем по другой схеме. Я вижу его тут в роли полузащитника и он может ее выполнять. На данный момент он не очень уверен в этом. Мы работаем над этим. Если он поймет, что требует от него команда, станет очень полезным.

О Педро Роше

— Есть ситуации, которые вынуждают меня делать другой выбор. Я всегда предпочитаю иметь шесть русских игроков на поле, чтобы иметь возможность что-то менять.

Квинси Промес — о победе «Спартака» и удалении Ари.

— «Краснодар» играл очень хорошо. У них хорошая квалифицированная команда, против которой всегда сложно играть. Я рад, что игра сложилась так, что мы заработали три очка — это самое главное.

Работа арбитра? Если вы говорите об эпизоде, в котором я принимал участие, я находился в воздухе, не видел мяч, не видел соперника, приземлился. Да, контакт с ногой соперника был, но это был не акцентированный удар. Думаю, судья правильно разобрался.

Что касается момента с удалением Ари, то я бы не хотел это обсуждать. Ари — очень хороший игрок, который совершил глупость.

Ари — о судействе

— Было трудно играть. Рефери всегда помогают московским командам. Сначала была рука, потом на мне был фол.

Это был очень важный матч для нас. Первый матч на нашем стадионе. Мы играли неплохо, но так бывает.

Павел Мамаев — о матче со «Спартаком»:

— С судьей поговорите. Он отлично отработал.

Краснодар 0:1
Первый тайм: 0:0
Спартак М
18.08.2018, 19:00 Зрители: 34302 основной раунд: 4-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Массимо Каррера
Голы
9 Мендеш Андраде Зе Луиш (С. Жиго, К. Промес) 88′
Составы
Станислав Крицюк 1
Николай Марков 15
45+1′ Дмитрий Стоцкий 89
Александр Мартынович (к) 4
Урош Спаич 5
Юрий Газинский 8
Шарль Каборе 77
85′ 90+1′ Арикленес да Силва Ари 9
78′ Павел Мамаев 17
Маурисио Перейра 33
83′ Вандерсон Масиэл 7
Иван Игнатьев 85
71′ Виктор Классон 16
Кристиан Куэва 20
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
25 Лоренсо Мельгарехо
2 Самюэль Жиго
14 Георгий Джикия
10 Квинси Промес
8 Денис Глушаков (к)
47 Роман Зобнин
19 Александр Самедов 65′
88 Александр Ташаев 72′
12 де Соуза Луиз Адриану 76′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Фернанду 62′ 55′
40 Артем Тимофеев
Статистика
2 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 7
12 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
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