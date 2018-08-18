«Судьи всегда помогают московским командам». Ари, Каррера, Промес и Мамаев — о победе «Спартака»

Массимо Каррера — о схеме «Спартака», замене Фернандо и силе «Краснодара»:

О «Краснодаре»

— Результат — это самое главное в футболе, а также тот факт, что команда старалась до последнего. Несмотря на не лучшую игру, мы едем домой с победой. «Краснодар» — один из кандидатов на чемпионство, у них хорошие игроки.

О схеме

— Зачем поменяли схему с 4−2−3−1 на 4−3−3? Мы решили сделать это, так как в прошлом году пропускали много контратак. Мы работаем над этой схемой. Есть некоторые движения, которые нужно выучить. Будем продолжать работать.

О Фернандо

— Он чаще всего выходит на поле. Возможно, ему нужно отдохнуть. Это важный игрок для нас. Мы постараемся сделать так, чтобы он восстановился. У Фернандо была желтая карточка, поэтому выпустили Тимофеева.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmoKt0hnQoT/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmoKt0hnQoT/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В Краснодаре завершился первый тайм матча 4-го тура @rpl_official между @fckrasnodar и «Спартаком». Счёт не открыт - 0:0. — #КраснодарСпартак #спартак #spartak #spartakmoscow #краснобелые #fcsm #moscow #москва #рпл #rpl</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fcsm_official/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FC Spartak Moscow</a> (@fcsm_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-18T16:52:29+00:00">18 Авг 2018 в 9:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Об игре «Спартака»

— Мы делали много ошибок в передачах. Когда мы начали делать то, что отрабатывали на тренировках, то усложнили игру сопернику. Увы, мы не могли делать это на протяжении 90 минут. Это последствия матча с ПАОК, в котором мы играли в меньшинстве. Но ребята выложились, мне это нравится. Порой побеждаешь, порой проигрываешь. Я доволен тем, как проявили себя игроки, но недоволен игрой.

О Ханни

— Мы пообщались с Софьяном, я сказал ему, что мы играем по другой схеме. Я вижу его тут в роли полузащитника и он может ее выполнять. На данный момент он не очень уверен в этом. Мы работаем над этим. Если он поймет, что требует от него команда, станет очень полезным.

О Педро Роше

— Есть ситуации, которые вынуждают меня делать другой выбор. Я всегда предпочитаю иметь шесть русских игроков на поле, чтобы иметь возможность что-то менять.

Квинси Промес — о победе «Спартака» и удалении Ари.

— «Краснодар» играл очень хорошо. У них хорошая квалифицированная команда, против которой всегда сложно играть. Я рад, что игра сложилась так, что мы заработали три очка — это самое главное.

Работа арбитра? Если вы говорите об эпизоде, в котором я принимал участие, я находился в воздухе, не видел мяч, не видел соперника, приземлился. Да, контакт с ногой соперника был, но это был не акцентированный удар. Думаю, судья правильно разобрался.

Что касается момента с удалением Ари, то я бы не хотел это обсуждать. Ари — очень хороший игрок, который совершил глупость.

Ари — о судействе

— Было трудно играть. Рефери всегда помогают московским командам. Сначала была рука, потом на мне был фол.

Это был очень важный матч для нас. Первый матч на нашем стадионе. Мы играли неплохо, но так бывает.

Павел Мамаев — о матче со «Спартаком»: