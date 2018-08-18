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23:41 (мск), источник: ТАСС

РФС разберет эпизод с бросанием бутылок болельщиками на матче «Краснодар» — «Спартак»

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза проведет расследование эпизода, связанного с бросанием болельщиками бутылок на поле в матче четвертого тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком». Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги Александр Мейтин.

В субботу «Спартак» в гостях выиграл у «Краснодара» со счетом 1:0. В конце игры после удаления нападающего хозяев Ари болельщики «Краснодара» на трибуне за воротами «Спартака» стали бросать на поле пластиковые бутылки. Вратарь «Спартака» Александр Максименко и полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра убрали посторонние предметы с газона, а последний призвал болельщиков успокоиться.

«Этот эпизод разберет КДК, он даст оценку очевидному факту. То, что было сделано, — неправильно, это нехарактерно для Краснодара», — сказал Мейтин.

Краснодар 0:1
Первый тайм: 0:0
Спартак М
18.08.2018, 19:00 Зрители: 34302 основной раунд: 4-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Массимо Каррера
Голы
9 Мендеш Андраде Зе Луиш (С. Жиго, К. Промес) 88′
Составы
Станислав Крицюк 1
Николай Марков 15
45+1′ Дмитрий Стоцкий 89
Александр Мартынович (к) 4
Урош Спаич 5
Юрий Газинский 8
Шарль Каборе 77
85′ 90+1′ Арикленес да Силва Ари 9
78′ Павел Мамаев 17
Маурисио Перейра 33
83′ Вандерсон Масиэл 7
Иван Игнатьев 85
71′ Виктор Классон 16
Кристиан Куэва 20
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
25 Лоренсо Мельгарехо
2 Самюэль Жиго
14 Георгий Джикия
10 Квинси Промес
8 Денис Глушаков (к)
47 Роман Зобнин
19 Александр Самедов 65′
88 Александр Ташаев 72′
12 де Соуза Луиз Адриану 76′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Фернанду 62′ 55′
40 Артем Тимофеев
Статистика
2 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 7
12 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
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