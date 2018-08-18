РФС разберет эпизод с бросанием бутылок болельщиками на матче «Краснодар» — «Спартак»

В субботу «Спартак» в гостях выиграл у «Краснодара» со счетом 1:0. В конце игры после удаления нападающего хозяев Ари болельщики «Краснодара» на трибуне за воротами «Спартака» стали бросать на поле пластиковые бутылки. Вратарь «Спартака» Александр Максименко и полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра убрали посторонние предметы с газона, а последний призвал болельщиков успокоиться.