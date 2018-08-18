РФС разберет эпизод с бросанием бутылок болельщиками на матче «Краснодар» — «Спартак»
МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/.
МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/.
В субботу «Спартак» в гостях выиграл у «Краснодара» со счетом 1:0. В конце игры после удаления нападающего хозяев Ари болельщики «Краснодара» на трибуне за воротами «Спартака» стали бросать на поле пластиковые бутылки. Вратарь «Спартака» Александр Максименко и полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра убрали посторонние предметы с газона, а последний призвал болельщиков успокоиться.
«Этот эпизод разберет КДК, он даст оценку очевидному факту. То, что было сделано, — неправильно, это нехарактерно для Краснодара», — сказал Мейтин.
|Мурад Мусаев
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)